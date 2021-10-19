年終購物季將至，不過面臨全球海運一櫃難求，美國玩具業者只好改弦易轍，轉而運送小型與可擠壓玩具以維持利潤。

今年受到塞港缺工影響，貨櫃不但短缺、運費也比以往飆高許多。根據海事研究顧問公司Drewry指出，8月首周從上海到洛杉磯的40英尺貨櫃即期訂艙價格觸及10,229美元，較去年同期飆漲238％。

這也促使美國玩具製造商Basic Fun決定採取新的策略，改而運送體積較小與可擠壓的玩具，以因應年終耶誕假期的買氣。

根據玩具協會估計，目前在美國銷售的玩具，高達85％是在中國製造。

貨櫃供不應求、遠洋船舶的貨艙空間有限，加上不斷攀漲的運費成本，導致玩具製造商必須作出許多權衡，決定運送哪些最具經濟價值的商品。

玩具製造業者、店家與分析師一致認為，其中一項因應對策就是運送小型玩具、撤回體積較大的商品。 AlixPartners顧問公司消費者商品部門負責人葛菲德（David Garfield）表示，玩具廠商必須思考如何善用貨櫃空間，讓貨櫃可以運送最多商品，這也意味縮小實際包裝尺寸，或是減少配件，讓包裝更加輕巧。

Basic Fun曾經估算，在相同貨櫃空間，它能裝載價值15萬美元的Mash'ems玩具，與價值10萬美元的Cutetitos小型絨毛玩具。如果是裝載合金製造的Tonka卡車與Care Bear玩偶，其總價值只有12萬美元。

此外專門銷售玩具、居家裝飾品與寢具的Yogibo也決定跟進Basic Fun作法，優先運送小型物品，像是Squeezibo紓壓球與小型絨毛玩具，因為它們占的空間比較小，與相同數量的其他商品相比，可以提供較高的價值。

至於WowWee也選擇運送更多My Squishy Little Dumplings互動Q萌包娃娃與擁有30種虛擬仙子的玩具罐等，這些產品的共同特質也是體積小與可擠壓。

(時報資訊)