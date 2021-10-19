最新調查顯示，供應鏈受阻不斷推升物價壓力並且抑制產出，美國經濟所面臨的高通膨壓力將持續至2022年。經濟學家認為，供應吃緊、勞力短缺，對經濟造成的風險大過新冠疫情。
受訪的經濟學家大幅調升通膨預估以及降低成長預期。
《華爾街日報》於10月8到12日調查67位企業、學術和金融專家看法，平均預估12月通膨達5.25％，略低於6月以來的水準。假設10月與11月的通膨也都維持在相似水準，這將是美國1991年初以來通膨超出5％最久紀錄。
大和資本市場經濟學家莫倫（Michael Moran）表示，「這是場完美風暴，由供應鏈瓶頸、勞動市場吃緊、超寬鬆貨幣與財政政策加總在一起。」
根據受訪者平均預估值，消費者物價通膨到明年6月降至3.4％，明年底再降至2.6％，但這仍高於疫情爆發前的十年均值1.8％。
經濟學家同時大砍今年成長預期，第三季經濟成長年率平均預估3.1％，遠低於7月調查時的7％。對於第四季的成長預估也由5.4％滑落至4.8％。
Visa美國經濟學家布朗（Michael Brown）指出，消費者支出以及國內生產毛額（GDP）成長幅度都受到高通膨的打擊。
供應鏈受阻仍是經濟前景的主要陰霾。至於未來12到18個月影響成長最大的威脅，一半的受訪者認為是供應鏈吃緊，近五分之一則認為是人力短缺。受訪者並預期，供應鏈大亂對經濟的衝擊會延續至明年的多數時間。此外，45％的經濟學家預料，供應鏈的問題要到2022年下半才會大致消除。
專家們對於新冠病毒的擔憂逐漸消退，僅8.2％的受訪者認為疫情是影響成長的主要風險。但仍有一些經濟學家認為，疫情是決定明年經濟走向的最大因素。
(時報資訊)
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