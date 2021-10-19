印尼是煤炭出口大國，近期進入雨季後的連場豪雨，已影響到當地幾個重要煤礦的開採活動，使印尼面對要達成其煤炭出口目標的挑戰變得愈來愈大。

今年來全球煤炭價格飆漲而一再創新高，主要是工業燃料需求回升的同時，全球煤炭消耗量最大的中國大陸限制煤礦開採，都令供需持續緊張。

雖然印尼希望趁著價格高漲，大幅增加煤炭產量與出口量，但連場豪雨已影響礦場開採和港口裝卸運作。

印尼能源暨礦產資源部4月把今年煤炭出口量目標，從原先5.5億公噸調高至6.25億公噸的新高，較去年增加11％，以滿足海外需求。

但官方資料顯示，今年初迄9月底止產量，僅較去年同期增加8.7％至將近4.57億公噸，出口量更年跌4.6％至略高於2.3億公噸。

印尼氣象局指今年雨季提前到來，而且下雨次數頻繁和雨量更大，包含產煤重鎮加里曼丹和蘇門答臘等地區在內的半個印尼地區都受影響。像加里曼丹部份地區的8月降雨量，是1981年到2010年間同月份均值的兩倍。

印尼最大煤炭礦商Bumi Resources經理斯里瓦斯塔瓦（Dileep Srivastava）指出，近期下雨量極為異常，若情況持續下去會對煤炭產量有潛在影響。他說Bumi今年計劃生產8,300萬到8,700萬公噸煤炭，高於去年的8,100萬公噸。

印尼第二大煤炭礦商Adaro Energy今年產量目標在5,200萬到5,400萬公噸，預測區間頂端略低於去年的5,450萬。

其發言人納迪拉（Febriati Nadira）表示，雖然公司對下半年煤炭業務的看法樂觀，但仍維持謹慎態度。

除了豪雨影響，礦商受愈來愈嚴格的內需義務範規，必須優先把25％的產煤量賣給印尼國家電力公司（PLN），以確保國內火力發電廠有足夠煤炭，從而影響煤炭出口量。

(時報資訊)