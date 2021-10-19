蘋果Mac改用自家晶片後英特爾一直耿耿於懷。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）近日宣稱有朝一日贏回蘋果芳心，方法是推出比蘋果更優秀的晶片，儘管過程可能費時數年。他也呼籲美國政府補助半導體業。

基辛格近日受訪時表示：「蘋果認為他們有能力研發出比英特爾更優秀的晶片，事實證明他們的晶片很不錯，而我們現在必須做的就是研發出比蘋果晶片更優秀的產品。我希望能夠有朝一日，贏回蘋果晶片訂單及其他業務。」

他認為英特爾如欲重新贏回蘋果這個客戶，除了晶片必須比蘋果優秀之外，還須確保生態圈更開放、更活躍，並吸引更多程式開發商為英特爾產品開發應用程式。

英特爾近日正和微軟密切合作，將更多Android版應用程式帶進Windows 11平台，讓微軟PC更具吸引力。

英特爾自2005年以來長期為Mac供應晶片，但是近年英特爾晶片技術升級陷入瓶頸，逐漸被競爭對手超前，就連蘋果也在去年推出自家晶片取代英特爾晶片，讓英特爾頓時少了一個大客戶還多了一個競爭對手。

基辛格坦言要贏回蘋果芳心可能要費時數年。未來即便蘋果繼續採用自家晶片，若能委託英特爾代工製造也不失為一筆好生意。英特爾目前為亞馬遜、高通及美國國防部代工製造晶片。

基辛格表示：「這些客戶都是不錯的品牌。我對英特爾目前進展感到欣慰，也希望未來為更多品牌代工，也許能為蘋果代工也不一定。」

他也呼籲美國政府補助半導體業，因為美國半導體業仰賴台灣及韓國代工只會徒增「地緣政治動盪」。

他表示：「上帝決定油田位置，晶片廠位置應由我們決定。」

儘管拜登政府提出的晶片法案在國會獲得兩黨支持，但目前法案只在參議院表決通過。根據該法案，美國政府將支出520億美元擴大半導體產能，但基辛格認為美國欲重拾全球半導體市場主導權還需政府支出更多經費。

(時報資訊)