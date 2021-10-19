今年以來全球經濟復甦使能源需求暴增，天然氣及煤價屢創新高，電費也水漲船高，讓即將迎接寒冬的歐洲人皮皮剉。歐盟勞工執委施密特（Nicolas Schmit）警告，今年冬天因能源貧窮而無法取暖的歐洲人口將大幅增加。

施密特近日表示，歐洲已有數百萬人因無法負擔昂貴的暖氣電費而在家受凍，估計入冬後「人數將繼續增加」。儘管歐盟執委會協助會員國抑制能源價格飆漲，但他呼籲各國政府須提出對策才能有效降低電價。

所謂的燃料貧窮或能源貧窮，意指一般家庭因無法負擔電費而導致暖氣不足，在家也無法保暖。歐洲工會聯盟（ETUC）在9月警告，歐洲有超過270萬人即便有工作也無法確保家中暖氣充足。

歐洲能源貧窮的問題之所以在今年浮上檯面，是因去年解封後經濟復甦，製造業用電需求暴增推動能源價格上漲。天然氣及煤價近來屢創新高，油價也衝破每桶80美元大關。

另一方面，俄羅斯對歐盟出口的天然氣供不應求也被部分人士冠上陰謀論，質疑俄羅斯政府故意不擴大天然氣出口，藉此威脅德國政府核准9月完工的「北溪二號」天然氣管線營運。歐盟天然氣進口量有一半來自俄羅斯。

歐洲各國為了避免電費飆漲已使出各種手段，例如法國對低收入戶提供每戶100歐元電費補助。德國政府也在近日宣布再生能源稅調降40％以上，但實際幫助有限。

德國自2000年開始徵收的再生能源稅占一般家庭電費比重約20％，稅收用來補助再生能源發展。去年疫情爆發後德國各地封城重創地方經濟，聯邦政府在當時已將再生能源稅調降3.9％，近日又宣布稅率從每千瓦時6.50歐分降至3.72歐分（約4.30美分）。

(時報資訊)