印度電力危機日益惡化，因該國經濟回溫帶動用電需求，但燃煤短缺依舊，發電廠煤炭平均只剩四天庫存量，印度北部10月上半每日停電14小時。一旦缺電衝擊工業產出，勢必將威脅該國正在起步的經濟復甦。
印度數邦皆發布令人驚慌的警告，表示發電廠的煤供應量已降至相當危險的低水準。
印度電力大多仰賴135座燃煤發電廠。由印度聯邦電網監管機構POSOCO數據分析來看，在10月上半，印度燃煤發電所占比重躍升至將近七成，高於6月的平均值66.5％。將近五分之三的燃煤發電廠的煤庫存量只有、或是不到3天。全國發電廠平均只有4天的煤庫存量，反觀2個月前的平均庫存量達12天。
據路透分析印度政府數據，印度10月上半電力需求勁揚4.9％，儘管燃料發電增加3.2％，太陽能發電提高30％，但電力供應仍比需求短少1.4％。繼第二波疫情後，印度經濟活動逐漸回升，導致電力需求上揚，煤供應依舊吃緊，迫使北部數邦10月每日停電多達14小時。
另據RFI報導，印度北部的旁遮普邦（Punjab）、拉賈斯坦邦（Rajasthan）已開始實施每日3小時的用電限制，古吉拉特邦（Gujarat）、泰米爾納德邦（Tamil Nadu）、恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）的發電廠則發出缺煤警告。
專家表示，此次電力供需嚴重失衡主要受到許多因素造成。由於全球煤需求躍升，進口煤價格飆漲，疫情後經濟回溫使用電需求增，這使印度也和中國一樣，正在對抗能源危機。
煤炭供不應求，帶動全球煤價大漲40％，印度煤炭進口量降至兩年低點。進口價格躍升，國營印度煤炭公司（Coal India）供應量提升至新高紀錄，仍無法滿足需求，促使發電廠紛紛爭搶國內煤炭。
一些專家提到，賈坎德邦、奧狄薩邦、西孟加拉邦等產煤地9月豪雨影響開採，使情況更雪上加霜。
(時報資訊)
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