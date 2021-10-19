在全球能源危機加劇之際，押注商品價格將狂漲的對沖基金今年前九個月收穫滿載，報酬率已經超出兩成。根據PivotalPath數據提供商的資料顯示，今年前九個月，全球宏觀商品對沖基金的平均漲幅高達23.2％，在該期間股票能源對沖基金的平均報酬率則為12.3％。

疫情期間的封鎖措施與旅遊下滑，加上轉向再生能源的趨勢，曾一度令石油與天然氣的投資陷入低迷。不過最近受到全球對傳統燃料需求強勁反彈，推升油氣價格再度飆高。

布蘭特期油周一又再升抵每桶85美元的三年高點。天然氣與電價也雙雙暴漲，又以歐洲最為明顯，本月稍早荷蘭TTF中心的歐洲基準天然氣期貨價格已較年初狂漲400％。

能源市場向來波動甚劇，特別是天然氣波動指數在本月曾升抵紀錄新高。瑞銀指出，這些跟隨趨勢的對沖基金也在9月享有強勁收益。

資產管理規模高達2.3億美元的多空對沖基金Westbeck本月收益為17.2％，這也使得該基金今年來報酬率已高達94％。

Andurand資本管理公司旗下的一檔基金今年來也表現亮眼、報酬率達83％，至於9月報酬率則為兩成。

Odey資產管理公司旗下的商品對沖基金從年初到10月15日為止的報酬率也有4成。此外加拿大商品基金Auspice Capital今年迄今報酬率則為30.5％。

Auspice Capital投資長皮克林（Tim Pickering）認為，隨著全球能源將轉型到綠色能源，未來10年石油需求將轉趨疲弱，不過近期油價升到每桶100到150美元還是有其可能。他認為就通膨調整後的基礎來看，油價仍在低位，波動率可能持續升高。

根據商品期貨交易委員會的統計指出，就當前投資者的持有部位來看，油價還有續漲空間。

至於Maglan對沖基金聯合創辦人道威爾（David D. Tawil）也樂觀預期旗下基金報酬率可上看三位數。他說受疫情限制措施已解除、通膨升溫與冬季需求增加，可望推升油價進一步走高。

(時報資訊)