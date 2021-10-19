今（2021）年初台灣面臨半世紀以來最嚴重的乾旱，去年為史上僅有3次夏季沒有颱風的一年，直接被停灌的農作面積高達7.4萬公頃破紀錄，美國德州暴風雪侵襲現停電危機，密西根湖的水位上升沙灘消失，歐洲發生百年一遇的洪患，日本福島大地震衝擊當地營運，河南鄭州「千年一遇」特大暴雨，中國宣示「能耗雙控」政策，限制高耗能產業煤電用量，氣候對環境和企業經營的影響越來越大。
4月22日世界地球日，美國總統邀集全球40國領袖召開氣候變遷領袖峰會，拜登承諾在2030年前溫室氣體碳排放量減半，在2050年之前達到淨零碳排，歐盟也將在兩年後開徵碳關稅；我國同日宣布2050淨零轉型也是台灣的目標，行政院將修正「溫室氣體減量及管理法」，將「2050淨零排放」入法，而台灣108年碳排放量為2.65億公噸CO2，碳排量為每年人均約12公噸，高於日本、歐盟和中國，已達須全國總動員的處境。
金管會為了營造健全永續發展ESG（環境、社會、公司治理）的生態體系，今年正式實施「公司治理3.0-永續發展藍圖」，2022年起將CSR企業社會責任書更名為「永續報告書」，擴大編制範圍、第三方驗證範圍以及英文版永續報告書，實收資本額20億以上的上市（櫃）公司編制永續報告書，且將國際TCFD規範及SASB準則揭露納入等，提升資訊透明度，以作為投資人決策的參考。
然而一連串的永續規劃，獨缺董事會的角色與功能，也沒有獨立董事參與機制和規範，獨董身為董事會的一員，如何在刻不容緩的ESG永續行動中發揮功能呢？獨董可以缺席永續報告書的政策和執行嗎？
首先，ESG永續行動的組織架構上，企業應先設立永續委員會，獨董應積極參與ESG永續委員會的組織和運作，至少每季召開一次會議。目前上市櫃公司有設置的永續委員會的家數不到10家，僅光寶科、富邦金分別由董事長、獨董擔任永續委員會主席，獨董擔任委員，獨董可透過永續委員會和董事會，充分參與永續策略、治理與目標執行，是較為完整的組織架構。
其次，在永續行動的策略和目標方面，獨董應透過董事會和永續委員會審議氣候變遷願景與企業因應對策。在永續議題的管理上，「環境」方面企業應優先擬定3-5年、10年和30年的短、中、長期減碳（水）政策和KPI指標績效、對「社會責任」利害關係人的影響，以及「公司治理」的公開與透明性等，獨董在永續治理議題，應根據企業本身的產業屬性、環境、業別擬定溫室氣體減量管理政策、空氣汙染、生物多樣性和廢棄物資源化和再生能源的運用策略，還有對社區、利害關係人、員工及供應商等公司治理、環境和社會議題訂定管理目標，並提出對策願景與因應方案。
再者，永續行動執行與國際接軌部分，除了參考全球倡議組織GRI準則以外，應參考TCFD氣候相關財務準則架構及SASB強化永續報告書的揭露，這是與國際接軌的重要指標；以採購綠電為例，在「成本」的考量下，依天下雜誌台灣調查受訪的588家大型企業中，雖有8成企業認同「2050淨零排放」，但有7成尚無綠電投資購買計畫，有5成還沒有2050綠電執行計畫，顯見「永續認知」和「付諸實踐」間仍有落差，獨董須掌握永續行動的進度與成果，降低氣候風險對營運造成的財務影響，要求揭露非財務的資訊。
另外，ESG的永續報告書要經過第三方驗證，沒有驗證的報告，可能會變成公關的作文比賽或漂綠（greenwashing）行動，經過驗證的，代表公司有完善的資訊收集系統和控制程序，透過檢視數據，可以強化企業的風險管理和公司治理機制，協助企業制定高品質的永續經營指標；現上市櫃公司的食品餐飲業（2022年擴及化學工業和金融保險業）的CSR企業社會責任報告書，須依照確信準則公報驗證，目前近600家公司的CSR報告中有323家有取得會計師事務所和驗證單位的驗證，採行的標準是ISAE3000認證或是AA1000保證標準，驗證提供的是「中度保證」或是「有限確信」意見書，獨董都應清楚了解。
最後，「全球加熱」的衝擊與日俱增下，在政府還沒有明確建立碳排放量管制、碳交易定價以前，單靠「道德勸說」或「官方期待」，不足以撼動既有的商業行為，當許多投資人不太相信企業永續發展的報告時，期許獨董在董事會扮演ESG永續尖兵的角色，建立永續文化的價值，善盡董事會的職責，萬不可成為ESG永續行動的缺席者。
(時報資訊)
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