股票及債券是台灣資本市場的兩大支柱，尤其在美升息趨勢下，債券為市場高度關注的投資標的，截至9月底共有90檔債券ETF在櫃買中心掛牌交易，資產規模排名亞太第一，已成為歐美時區債券交易的重要觀察指標。

債券相關商品交易是櫃買中心一大特色，其中，債券ETF對投資人來說較容易了解，同時具有小金額即可投資的優點，帶動資產規模一路成長，已達到426億美元，明顯超過澳洲的87億美元，以及韓國的68億元，位居亞太第一大。

由於債券ETF主要追蹤國外指數，投資成分股多採美元交易，隨著交易量能、資產規模持續提升，為歐洲、美國以外的最大美元債券交易中心，促使價格形成債券指標，加上國際間主要機構債券都是全天交易，像是美國紐約的債券交易員都會特別留意台灣債券交易情況，受國際市場矚目。

未來加掛雙幣債券ETF可望開放，對於擁有外幣資產的投資人，直接投資加掛外幣債券ETF能夠減少匯兌風險，讓理財規劃更為全面。並有助於把海外資金導入國內市場，對境內外投資人、證券商都能夠發揮正向效果。

在國際債券部分，不僅有保本、孳息作用，也可跟衍生、結構型商品連結，推出銀行發行外幣計價結構型商品，目前亦規劃券商得發行外幣計價結構型國際債券，預期海外投資國際債券比重可望增加，往打造亞太時區金融中心目標邁進。

除發展外幣理財商品，吸引資金來台投資，針對人才培育，櫃買中心已連續14年舉辦大專生證券菁英種子培育營活動，鼓勵大專生參加、了解相關商品投資知識及風險。

(時報資訊)