台股體質健全，以理財中心而論，商品、人才、資金及制度是四大關鍵，在制度面，證交所會把整體交易市況、外部環境發展列入首要考量，觀察國際趨勢，持續與時俱進，以進一步活絡資本市場。

證交所成立至今已近60年，見證台股「一甲子」變化，從數據來看，去年大盤日均值約2,000億元，今年累計前9月則高達4,100億元，出現大幅成長，究其原因，不只是當沖交易單一因素所造成，還有許多制度上的改革與開放，像是實施逐筆交易、盤中零股交易及股票造市制度等，促使投資人更有意願參與台股交易。

舉例來說，ETF在2003年剛開始發行時，上市成交金額占比不到1％，但隨著2014年開放造市制度，並可發行槓反型ETF後，便推升交易量持續放大，最高曾占大盤8％、9％，是制度與時俱進下，帶動商品交易「突飛猛進」最佳範例。

為了避免當沖交易過熱，證交所在8月27日新增管理措施，符合近6個營業日當沖占交易量超過60％，且當日當沖占比超過60％的股票，即納入公布注意交易資訊，提醒投資人留意交易風險。

ETF屬於衍生性商品，經統計，每年交易人數大約10萬人，與上市ETF約120萬人相較還有許多成長空間，期望藉由制度規劃更加完善、券商強化內部控管，以及加強教育宣導等，有良好的監管機制作為配套，保護投資人權益，有助金融商品正向發展。

(時報資訊)