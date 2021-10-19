台股體質健全，以理財中心而論，商品、人才、資金及制度是四大關鍵，在制度面，證交所會把整體交易市況、外部環境發展列入首要考量，觀察國際趨勢，持續與時俱進，以進一步活絡資本市場。
證交所成立至今已近60年，見證台股「一甲子」變化，從數據來看，去年大盤日均值約2,000億元，今年累計前9月則高達4,100億元，出現大幅成長，究其原因，不只是當沖交易單一因素所造成，還有許多制度上的改革與開放，像是實施逐筆交易、盤中零股交易及股票造市制度等，促使投資人更有意願參與台股交易。
舉例來說，ETF在2003年剛開始發行時，上市成交金額占比不到1％，但隨著2014年開放造市制度，並可發行槓反型ETF後，便推升交易量持續放大，最高曾占大盤8％、9％，是制度與時俱進下，帶動商品交易「突飛猛進」最佳範例。
為了避免當沖交易過熱，證交所在8月27日新增管理措施，符合近6個營業日當沖占交易量超過60％，且當日當沖占比超過60％的股票，即納入公布注意交易資訊，提醒投資人留意交易風險。
ETF屬於衍生性商品，經統計，每年交易人數大約10萬人，與上市ETF約120萬人相較還有許多成長空間，期望藉由制度規劃更加完善、券商強化內部控管，以及加強教育宣導等，有良好的監管機制作為配套，保護投資人權益，有助金融商品正向發展。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：