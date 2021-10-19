打造台灣成為亞洲理財中心，其本質是希望能讓國際看見台灣資本市場的優良環境，進而帶動境內外資金投入，金管會將藉由適度開放、擴大理財業務範圍，兼顧投資人保護與風險控管，及加強金融教育宣導三大面向持續推進。
國人平均每戶資產達1,532萬元，資本市場蓬勃發展為成長主因之一，加上法規制度相對透明、掛牌企業產業分布多元、高科技聚落形成完整，以及配合國際趨勢持續推動ESG、公司治理等，都顯示台灣經濟與金融市場體質優良，具發展成為亞洲理財中心的潛力。
因應國際局勢變化，境內外資金持續進行布局調整，近年台商回流投資意願增加，為此政府提出一連串鼓勵政策，金管會也陸續採取開放措施，市場制度面包括去年實施逐筆交易、盤中零股交易，接軌國際提升交易效率，並有助小資族、年輕人參與；今年6月針對經營體質不錯、流動性低的上市櫃個股推出造市者制度。配合台商資金回流，也於去年開放券商辦理高資產客戶財管業務，將相關程序簡化，商品範圍放寬，期望拓寬券商客群。
金管會並於去年底執行「資本市場藍圖」計畫，三年內要逐步落實82項措施，面向涵蓋市場制度功能強化、產品創新多元化、提升金融機構相關競爭力等，以目前市場掛牌自製商品種類來看，有權證、ETN、ETF，將參考國外經驗，朝向商品多樣性方向開放，提升業者自製能力，讓國內金融商品能更為豐富，營造對國人更友善理財環境。
(時報資訊)
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