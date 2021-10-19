近年政府促進金融發展不遺餘力，蔡英文總統7月提出將把台灣建設成「區域資金調度及理財中心」，其中金管會與國發會研議合作推動的台灣金融國際學院就預計明年招生。育才更要留才，理財商品自製化、多元化將是健全產業、強化市場競爭力關鍵要素。

工商時報14日舉辦「促進台灣邁向亞洲理財中心」座談，邀請產官學專家為台灣邁向亞洲理財中心目標提出建言。主持人工商時報總編輯梁寶華指出，亞太金融環境變化快速，台灣要思考如何往前邁進，在稅制及法規上往「排障」、「開放」的方向，根據實際環境檢視調整空間，扮演活絡市場正面力量。

券商公會理事長賀鳴珩出席致詞時表示，台灣金融證券業體質優良，有很好的競爭力，但卻面臨到人才明顯集中在「銷售端」，在「製造端」反而比較缺乏，對邁向亞洲理財中心更是不容忽略的關鍵能力。因此，金融商品自製化、多元化將是政策目標成功的一大要素。

賀鳴珩舉例，目前證券市場三大理財商品權證、ETN、ETF至今年8月底，合計占台股成交比重僅3％，對比海外基金在台大量銷售，也導致資金及人才往外流，呼籲應加速發展國內自製理財商品與掛牌新制度，提升資本市場國際競爭力。

其中，權證商品為台灣自製理財商品的先驅，至今開放已超過24年，但受避險證交稅負擔過重，導致目前權證占比偏低，今年前八月不到1％，發行券商家數也由過去30家減少為17家，在市場陷入「空轉」情況下，明顯影響自製理財商品發展速度。權證避險股票已設立避險專戶，明顯區隔避險股票與非避險股票，證券商絕對遵循主管機關要求強化權證專戶內股票操作之管理與控管作業。

賀鳴珩說，台灣理財商品發展，需政府提供友善稅制來創造市場更佳環境與效能，實現產品自製、進口替代、育才留才、增加稅收等願景，朝主管機關「資本市場藍圖」與「區域理財中心」目標邁進。

券商公會秘書長簡宏明指出，台灣資本市場具穩健成長、高殖利率等優勢，券商自製理財商品自會以台股為首選，除方便執行造市避險交易外，亦可提升台股流動性，但發行券商自製商品掛牌後，執行造市動態避險交易證交稅負擔過重，已明顯影響台灣自製理財商品發展。若避險交易稅負能合理降低，量能增加，自會提高稅收，讓市場機制更健全，有助未來權證等理財商品自製及發展，創造多贏局面。

(時報資訊)