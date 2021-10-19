由於高雄前鎮科技園區發展較早，目前園區用地已經不敷使用，經濟部加工出口處規劃砸120億元，花15年時間，拆舊廠房轉建新廠房，可望大幅增加園區樓層使用面積，將新增逾20萬平方公尺的產業空間。

另加工出口區管理處也表示，緯創資通日前通過審核，取得前鎮科技園區前瞻計畫範圍內拆除老舊廠房所騰出1.04公頃建廠用地，初期將投入逾百億，包括自建地下2層地上9層之鎮廠房，五年內年產值可達550億元，未來預計可提供7,000個就業機會，除打造前鎮科技園區生產基地作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，更深化車載與關鍵零組件產業群聚，助攻園區成為高階製造中心。

處長楊伯耕表示，在前瞻計畫當中，就有編列24億元特別預算，用來更新前鎮科技園區4.17公頃老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，創造8萬平方公尺產業空間。

楊伯耕說，前鎮科技產業園區已成為科技產業聚落，但是半世紀前的廠區規劃已不符現實需求，園區允許容積率為490％，建蔽率為60％，但目前老舊廠房容積率只用到60％至100％，為符合高科技廠商需求，前鎮科技產業園區已啟動第二階段更新計畫，誘導引入民間資金，公私協力加速園區更新。

目前規劃將拆掉五棟老舊廠房，由加工區作業基金投資約120億元，計畫期程為2022至2036年共15年，計劃自償率達100％。完成後，總樓地板面積由原先4萬4,360平方公尺增加為24萬4,570平方公尺，新增產業空間，以優先滿足既有廠商擴廠需求外，預計還可以開放新廠商進駐投資。

(時報資訊)