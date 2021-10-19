新冠肺炎本土疫情趨緩，振興五倍券10月8日上路拚消費外，國營事業也將帶頭點火擴大內需，經濟部所屬油電糖水四家國營事業，明年度編列資本支出2,436億元，較今年度大幅成長7.5％，尤其台電將斥資1,758億元，扮演領頭羊角色，未來機電、電線電纜及營建工程等關聯產業，可望吃大補丸。
立法院19日將邀請行政院長蘇貞昌率主計長朱澤民、財政部長蘇建榮報告「111年度中央政府總預算案」並備詢。拚疫後經濟，行政院繼推出五倍券刺激消費後，接下來將啟動公共建設列車，提振內需，而經濟部所屬的台電、中油、台水和台糖都將扮演「救火隊」，點火帶頭衝經濟。
台電、中油、台水明年度紛紛加碼投資，台電編列了1,758億元，較今年度增加近95億元，為油電糖水四大國營事業之首，其次是中油的450億元，也較今年度增加51億餘元，台水為216億元，較今年度增加33億元，只有台糖較今年度減少，僅編列12億元，少了9億餘元。
台電發言人張廷抒表示，明年度的投資主要是用於2025年非核家園的增氣、減煤政策，天然氣發電機組購置投資665億元，包含：興達電廠燃氣機組更新改建計畫261億元、大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫205億元，及台中電廠新建燃氣機組計畫等四項計畫199億元。
2025年再生能源發電占比目標20％，張廷抒指出，明年再生能源投資71億元，包含：離岸風力發電第一期及第二期計畫等四項風力發電計畫47億元、三項水力發電計畫13億元、二項太陽光電及地熱計畫11億元。
而為穩定電力供應並提升能源使用效率，新增及定期汰換發電、輸電、配電等設備投資605億元。
強化電網投資292億元，包含：離岸風力發電加強電力網第一期計畫56億元、第七輸變電計畫及其他電網等九項計畫73億元、智慧電網工程87億元、配電系統強韌計畫31億元、太陽光電加強電力網45億元。
(時報資訊)
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