商用不動產市場新資金動力，不動產投資信託（REITs）樂富一號已獲金管會核准，將追加募集4～6億受益單位，估計金額40～60億元以上，將用來增購順達科技龜山廠辦及海外REITs，訴求增加穩定租金收益、降低基金資產中商場的占比；據其公開收明書預估，若新增投資後，2021～2023年租金收益將逾4～6億元，預期收益率3.41～3.97％。
這也是國內不動產投資信託首次獲准追加募集、增購不動產標的，樂富一號最少要增募4億單位，若成功募集，規模將逾145億元，成為國內現存七檔REITs中規模最大者。
樂富一號預計11月底前要完成追價募集，目前預計以定價日前1、3、5個營業日擇一計算收盤價簡單算數平均數再扣10％以內的折價幅度追募，因為追募資金有10億元左右將用來投資海外REITs，另外有銀行借款15億元左右，所以追募資金至少要40億元，才能完成增購45億元順達科技廠辦的計畫。
目前樂富一號資產池中有台茂購物中心、羅斯福路二段的大都市國際大樓部分樓層、內湖NASA科技總署大樓四個樓層、永樂酒店和觀音物流中心等，目前都是滿租的狀態，2021年前八月租金收入就逾2.74億元，全年預計有4.26億元的租金收入。買入順達廠辦後，預估年租金可增1.29億元左右。
樂富一號是去年12月就決定要增購順達科技位於林口產專區的廠辦，產權面積近17,734坪，價格45億元，今年2月經受益人大會同意後，直到9月底才獲金管會核准追加募集，亦是國內REITs首例。
國內現存七檔REITs即國泰一號（國泰R1）、國泰二號（國泰R2）、富邦一號（富邦R1）、富邦二號（富邦R2）、新光一號（新光R1）、圓滿一號（圓滿R1）及樂富一號，現在規模最大是國泰R1有139.3億元，其次是新光R1的113億元，樂富R1目前排名第三大。
但樂富一號若成功追加募集，將躍升為第一大REIT，樂富一號強調，增加投資可增加穩定收益，購入標的至少持有三年以上，有機會隨時間增加不動產的價值，提升未來獲利機會。
(時報資訊)
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