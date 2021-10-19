遠洋航線運價走跌，拖累貨櫃三雄近來股價頻破底，18日一度重挫7～9％，長榮甚至跌破90元關卡、來到85.5元，但午盤過後跌幅收斂，外資逢低承接，大買長榮2.9萬張、萬海4,190張，多空交戰幾回合戲劇性收尾，貨櫃三雄以小跌1～3％作收，長榮、陽明包辦台股成交量第一、三名，連同萬海，包辦台股成交值前三名。
總計，貨櫃三雄18日成交量爆出逾54萬張大量，成交值也逾536億元。其中，長榮終場收在92.4元，小跌1.5元、跌幅1.6％，成交量27.5萬張、成交值245.32億元，兩者皆排名台股第一，市值縮水至4,888.74億元，居台股市值第13大；陽明收在89元，下跌3.3元、跌幅3.58％，成交量17.5萬張、成交值151.9億元；萬海守住160元關卡，跌幅0.62％，成交量9.09萬張、成交值139.57億元。
全球貨櫃航運9月底來SCFI基本運價指數走勢撲朔迷離，牽動台股百億資金走向，繼9月30日SCFI指數終止20周漲勢引發騷動後，10月8日雖力圖振作，但在15日再度走弱，且罕見歐美三大黃金航線運價全面下挫，美東線更是連三跌。
對此，多空陣營各有解讀，從消息面看，高運價是否頂到天花板來到拐點，引發水手跳水潮；但就基本面，今年貨櫃三雄全年獲利海賺無懸念。18日貨櫃三雄的當沖占比分別為長榮64.06％；陽明62.84％；萬海80.7％，顯然想逢高調節、下修加碼，反覆操作穩坐釣魚台的仍大有人在。
法人認為，運價由市場供需決定，在歐美年節購物與補庫存需求殷切下，第四季可望淡季不淡，但大陸能耗雙控限電限產對產量、出口的影響，中、美政府帶頭解決塞港問題的成效，及過多新增運力投入搶市打價格戰等變數，都可能影響高運價、高運量的未來續航力。
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