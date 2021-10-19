今年以來維繫台股人氣最重要的二大族群－半導體股與航運股，18日雙雙失寵，尤其台積電大跌10元失守季線，各電子次族群龍頭股，包括鴻海、研華、矽力-KY、國巨，以及貨櫃三雄等均大跌，致加權指數以跌75點中黑棒作收，險守16,700點，月線約16,800點壓力不輕，成交值僅2,719億元。
外資與自營商18日均小買，各買超32.85億元、2.55億元，投信賣超5.09億元、連2賣，合計三大法人買超30.27億元。
國票投顧指出，上周短線漲幅過大，短線震盪過後較有再次上攻契機，應有挑戰萬七關卡甚至半年線的機會。惟近日大盤量能未及3,000億元，上攻力道不足，未來有待量價配合及外資法人持續回補籌碼，才有助上攻。
鴻海科技日18日登場，MIH平台亮相，吸引電動車概念股跌深反彈，但之前領先反應利多題材的鴻海等部分MIH概念股則出現虎頭蛇尾，接下來市場關注台北時間19日凌晨1點蘋果新品發表會，以及美股重量級財報及本周三（20日）期貨結算等題材，此外，近日跌深股也吸引投信法人回補買盤的青睞。
趁著外資連二日回頭買超311.67億元，之前護盤猛買的八大官股券商，近二日也逢高賣超60億餘元。惟近二日官股券商逆勢大敲大成鋼4億多元，台驊投控、台達電各2億元以上，另晶心科、欣興、裕民、聯茂、台肥、金像電、儒鴻等，都各在5,000萬元至2億元之間，與過去買超集中在台積電等大型龍頭權值股情況不同。
台積電18日「積弱不振」，收590元大跌10元，成為拖累台股指數主因，群益投顧董事長蔡明彥指出，台積電上周法說會釋出正向訊息，接下來蘋果手機銷售表現攸關半導體業績表現；以台積電的技術領先地位，未來營收及獲利成長無虞，股價再度跌破年線機率不高，若能再度站上9月638元高點，將有助帶動台股重返半年線17,125點位置，屆時台股應可突破近期壓縮的盤局走勢。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：