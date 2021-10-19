今年以來維繫台股人氣最重要的二大族群－半導體股與航運股，18日雙雙失寵，尤其台積電大跌10元失守季線，各電子次族群龍頭股，包括鴻海、研華、矽力-KY、國巨，以及貨櫃三雄等均大跌，致加權指數以跌75點中黑棒作收，險守16,700點，月線約16,800點壓力不輕，成交值僅2,719億元。

外資與自營商18日均小買，各買超32.85億元、2.55億元，投信賣超5.09億元、連2賣，合計三大法人買超30.27億元。

國票投顧指出，上周短線漲幅過大，短線震盪過後較有再次上攻契機，應有挑戰萬七關卡甚至半年線的機會。惟近日大盤量能未及3,000億元，上攻力道不足，未來有待量價配合及外資法人持續回補籌碼，才有助上攻。

鴻海科技日18日登場，MIH平台亮相，吸引電動車概念股跌深反彈，但之前領先反應利多題材的鴻海等部分MIH概念股則出現虎頭蛇尾，接下來市場關注台北時間19日凌晨1點蘋果新品發表會，以及美股重量級財報及本周三（20日）期貨結算等題材，此外，近日跌深股也吸引投信法人回補買盤的青睞。

趁著外資連二日回頭買超311.67億元，之前護盤猛買的八大官股券商，近二日也逢高賣超60億餘元。惟近二日官股券商逆勢大敲大成鋼4億多元，台驊投控、台達電各2億元以上，另晶心科、欣興、裕民、聯茂、台肥、金像電、儒鴻等，都各在5,000萬元至2億元之間，與過去買超集中在台積電等大型龍頭權值股情況不同。

台積電18日「積弱不振」，收590元大跌10元，成為拖累台股指數主因，群益投顧董事長蔡明彥指出，台積電上周法說會釋出正向訊息，接下來蘋果手機銷售表現攸關半導體業績表現；以台積電的技術領先地位，未來營收及獲利成長無虞，股價再度跌破年線機率不高，若能再度站上9月638元高點，將有助帶動台股重返半年線17,125點位置，屆時台股應可突破近期壓縮的盤局走勢。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意