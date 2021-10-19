蘋果將於台灣時間19日凌晨舉辦秋季第二次新品發表會，預料將會發表新一代Macbook Pro，將帶起新一波換機需求。由於Macbook新品將導入新高速傳輸介面及更高畫質，法人看好，相關概念股譜瑞-KY、祥碩及創惟等IC設計廠可望受惠。
蘋果預計將於台灣時間19日凌晨舉行第二次的秋季發表會，外界普遍預期將會發表新一代Macbook Pro。規格更新部分，新款Macbook Pro將會採用蘋果以Arm架構打造並由台積電代工打造的M1X處理器，其中專門報導蘋果新品的外媒MacRumors指出，Macbook Pro將會導入至少三個具備Thunderbolt 3介面的連接阜，另外MagSafe充電接口和SD讀卡槽也將回歸。
至於在螢幕規格上，也傳出將提升到120 hz。法人指出，由於Macbook Pro為蘋果高階筆電，因此會導入多項新技術，以提升消費者換機意願，未來更有機會將Macbook Pro部分技術下放到其他筆電規格，因此被外界視為技術先行的指標。
本次蘋果若更新Macbook Pro機種，由於採用M1X規格及重新回歸的MagSafe充電接口和SD讀卡槽，法人看好，將有機會帶來新一波換機潮，且蘋果Macbook Pro概念股譜瑞-KY、祥碩、創惟及中探針（6217）等廠商都有機會因此雨露均霑。
其中，譜瑞-KY一向是蘋果在Macbook Pro及iPad等終端產品的高速傳輸介面長期合作夥伴，由於本次Macbook Pro有機會迎來螢幕畫質規格更新到120 hz，將可望使eDP T-CON等產品出現更新需求，因此法人預期，譜瑞-KY下半年出貨表現將可望因蘋果新品而推動向上。
至於在SD卡讀卡槽部分，創惟過去以蘋果周邊的SD卡讀卡槽控制IC大啖相關訂單，且本次Macbook Pro將迎來SD卡讀卡槽回歸，創惟有機會再度攻入相關供應鏈之外，外界更預期創惟有望拿下蘋果Macbook Pro訂單。另外，由於本次MagSafe充電接口有望重新回歸，因此過去曾名列在蘋果MagSafe供應鏈的中探針有機會再度重回供應鏈。
(時報資訊)
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