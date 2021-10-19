車王電集團旗下電動巴士（簡稱電巴）製造廠華德動能，首度布局日本市場有成。華德18日表示，公司與日本住友商事株式會社（簡稱日本住友商事）聯合開發、設計和製造符合日本法規的新款電巴，將在「日本西鐵巴士北九州小倉汽車營業所」和「日本西鐵島城汽車營業所」，進行示範運行，正式跨出未來可外銷日本電巴的第一步。

為實現日本政府提出的「2050年實現碳中和」目標，此次電巴的示範運行計畫，除驗證駕駛性能、環境影響和操作方面的各種問題外，其目的在於降低日本公車的運營成本，並促進高性能、低成本的電巴普及化。

日本住友商事去年2月12日認購華德私募普通股，當年4月持有華德股權比重6.57％，成為可協助華德拓展全球業務行銷的策略投資人，其參與投資日本國內最大的電動車充電基礎建設計畫、歐洲最大的停車場業者，及北美最大的共享汽車營運業者等計畫，日本住友商事對電動商用車及移動性服務相關事業，採取積極性發展的態度。

華德與日本住友商事密切合作，主要著眼於電巴製造與服務合作案，未來將持續在智能移動載具，及汰役電池二次應用業務合作發展。尤其，住友商事旗下全球行銷服務據點，未來可協助華德拓展全球電巴市場。

針對華德與日本住友商事合作搶攻中南美洲及東南亞電巴外銷訂單案，華德總經理楊誌榮透露，因全球疫情關係，雙方合作進度放慢，上述地區電巴開發案還有沒有具體成果。

因應電動商用車市場需求的快速成長，車王電兼華德董事長蔡裕慶表示，斥資25億元興建中港廠，旗下華德規劃電巴整車年產能1,700輛，及集團底盤三電年產能7,000套，新廠10月初已取得使用執照，開始安裝設備，今年底可安裝完成，預定明年1月試產，明年第一季量產電巴等產品。

(時報資訊)

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