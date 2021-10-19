裕隆與鴻海集團合資的鴻華先進，可以在短短一年內完成電動車模組化平台，及Model C等三款running Prototype（參考原型車）電動車的開發，背後除了透過MIH開放平台匯集各方資源，及鴻海在製造、ICT領域的領先優勢外，裕隆過去投入近千億元開發納智捷所累積的know-how與培育出的人才，更扮演了關鍵角色。

科技日活動上，鴻華先進風光展出三款準電動車產品，自豪「光速造車」的背後，來自於裕隆集團過去70多年造車的累積。這點從鴻海創辦人郭台銘在上周六（16日）在科技日活動預演前，先赴金寶山向裕隆集團前執行長嚴凱泰致意就可以看出，郭台銘過去也曾表示，會接棒嚴凱泰完成造車的夢。

然光速造車，仍面臨可能追不上全球電動車產業發展速度的考驗；在先進國家陸續訂下燃油車停產、終售的時間表後，全球車業大幅加快開發電動車的速度，鴻華先進MIH模組化平台、ODM代工投入電動車領域的模式，可以縮短客戶開發電動車的時間與成本，但MIH首款正式量產車要等到2023年底才能問世，但採用相同模式競爭的國際對手更快，讓鴻華先進雙方股東都很急。

舉例來說，福斯汽車集團開發出的經濟型電動車模組化MEB平台，除能滿足福斯集團自身龐大的需求，更已獲得包括福特汽車在內的多個國際車廠青睞、用以打造新款電動車，量產進度可能比MIH更快，就怕接下來演變成「贏者全拿」的局面，也無怪乎鴻華先進不斷催促MIH電動車要加速上市，更期待藉由納智捷的量產，證明MIH電動車的實力，來吸引更多客戶採用，拓展全球市場。

(時報資訊)

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