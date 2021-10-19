裕隆集團與鴻海集團合資成立的鴻華先進，成立短短一年開發出Model C、E、T等三款電動車，並在18日在鴻海科技日活動上首度公開。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮宣布，裕隆自主品牌電動車將結合鴻海集團的資源再出發，集團旗下「納智捷」及「中華」，將是鴻華先進產品平台的首發客戶。

鴻華先進董事長劉揚偉表示，去年鴻海科技日宣示了鴻海發展電動車的策略，今年鴻海以平均每個月公布一個合作案的速度，建立鴻海的電動車供應鏈和出海口，也陸續展現鴻海集團在EV硬體方面成果，明年、後年將接力秀出EV軟體和半導體的實力，並強調，「半年過去了，鴻海不再是New kid in town。」

Model C親民價百萬入手

納智捷將是鴻華先進的第一個客戶，其Model C、E兩款電動車，將在2023年底前掛上納智捷品牌，在台量產上市。劉揚偉更透露，納智捷的首款電動車Model C，將會以100萬元以內的親民售價，讓國人優先享受研發成果。

行政院副院長沈榮津表示，鴻華先進開發的智能電動大巴Model T，最快明年就會在高雄上路。據了解，Model T將會由三地集團旗下的高雄客運所採用。

此外，沈榮津也加碼爆料，鴻海也將赴東南亞（泰國）設立年產5萬輛車的工廠，生產由鴻華先進MIH平台開發出的電動車，布局東南亞國協市場。

劉揚偉表示，汽車是很重很龐大的產品，在台灣製造後再出口的機率幾乎是零，一定要在地化或區域化生產，未來包括美國、南美、歐洲、中東、印度、東南亞、大陸、東北亞都會有區域化的布局。

嚴陳莉蓮表示，裕隆集團的自主品牌電動車將結合鴻海集團的資源再出發，為市場提供嶄新的移動體驗。據了解，Model C、E兩款車，首發客戶都會是納智捷，都會在2023年底前先後量產上市；中華汽車也規畫採用Model C平台，開發自有「CMC」品牌的電動SUV車，預計會在二至三年內量產上市。

裕隆續推自主品牌電動車

裕隆集團指出，集團以在台灣汽車產業深耕數十年的能量，支持鴻華先進持續投入開放平台自主研發，同時裕隆集團也將持續耕耘自主品牌電動車領域，旗下LUXGEN、CMC品牌將以MIH平台推出電動車自主品牌。

同時裕隆集團也宣示將持續建構電動車水平服務價值鏈，透過旗下品牌「裕電能源」進行充電站布局，目前建置電動車充電樁數已達2,164樁，全台第一，助攻電動車產品推廣。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意