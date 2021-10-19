中國大陸執行能耗雙控政策，加上疫後市場需求回升，不僅油煤價格居高不下，銅、鋁、鋅、鎳等基本金屬也持續上揚，包括東聯等15檔原物料股逆勢上漲，後市看旺。
包括三晃、中華化、東聯、中纖、台橡、和桐、亞聚、聯成、光洋科、台聚、展宇、長興、中美實、華新、永光等15檔原物料股，18日漲幅逾2％，其中，尤以化工股漲勢最顯凌厲。
倫敦金屬交易所（LME）15日基本金屬報價全數收揚，其中，銅價上漲2.12％，並創下2016年以來的最大單周漲幅，因倫敦金屬交易所（LME）銅庫存大幅下滑，加上全球能源成本迅速上漲、電力短缺情況下，導致供應吃緊。
銅的大漲，也帶動其他工業金屬上漲，因全球主要生產國中國大陸近期的限電危機，已迫使鋅和鋁冶煉廠削減產量，鋁價及鋅價分別上漲1.75％、7.54％，也使兩種金屬的價格，推升至近十年最高水平。
除基本金屬外，國際原油價格也持續墊高，布蘭特原油一度升破每桶85美元，為2018年10 月以來首見。
群益投顧指出，國際貨幣基金組織（IMF）10月12日發表最新《世界經濟展望》報告，將2021年全球經濟成長預估值下調至5.9％，但將2022年預期維持在4.9％不變。IMF警告，經濟成長面臨的威脅有所增加，包括Delta變異毒株、供應鏈緊張、通膨加速及糧食和燃料價格攀升。
近日伯恩斯坦（Bernstein）能源分析師針對過去能源價格大幅上漲時期進行研究發現，若是能源成本達到全球GDP占比7％（或當能源成本維持在該水準超過一年時間）時，經濟經常就會發生衰退，全球投資人對通膨議題戒慎恐懼。
台新台灣中小基金經理人吳繼先指出，就原物料股後市來看，中國大陸經濟活動受到能耗雙控影響而減緩，鋼架需求也趨緩。航運目前運價雖然維持高檔，但各方預期明年無法維持高運價，以致航運股走勢先行走弱。塑化股相對有機會，因為原油現為多頭走勢，與油價連動的塑化上游廠商，股價比較容易有表現。
(時報資訊)
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