由於國際各國瘋搶能源，導致國際原油價格飆漲，經長王美花18日表示，針對國際油價有上漲趨勢，中油有二項機制緩衝，也就是亞鄰最低價及油價穩定機制，不會衝擊到民生。

受到北半球冬季將近，取暖燃料需求增加，加上中國、印度兩大亞洲經濟體面臨電力短缺，推升天然氣與燃煤炭價格大漲等因素影響，帶動本周國際油價大漲，中油自18日凌晨零時起汽、柴油各大漲0.8元及0.9元。

王美花受訪表示，中油有兩道雙重機制因應，包括亞鄰競爭國最低價以及油價平穩措施。她說，依亞鄰競爭國最低價機制，中油油價需低於日本、韓國、香港、新加坡的油價，有此限制，中油吸收部分調幅；油價平穩措施則是95無鉛汽油在調漲後，達油價平穩機制30元以上門檻，由中油吸收部分漲幅。

面對油價不斷高漲，中油該如何因應？中油發言人張瑞宗說，油價公式中有包含相關高油價緩漲機制，當國內發貨量最大95無鉛汽油，油價上漲超過30元關卡時，會啟動三波緩漲機制。亦即當95無鉛汽油每公升漲至30元至32.4元，第一波緩漲中油會吸收25％漲幅；當每公升漲至32.5元至34.9元時，第二波緩漲中油吸收50％漲幅；當95無鉛每公升漲至35元以上，第三波緩漲中油吸收幅度達75％，避免油價大幅攀升影響物價。

經濟部官員說，雖然短期內中油會承受相當大虧損，但過去也曾發生類似情況，甚至油價一度飆升至每桶140美元，當時也啟動緩漲機制，後續待油價下跌，透過緩降填補中油過去凍漲吸收所造成的巨額虧損，且這些年終都可列為政策性因素剔除，不影響中油績效表現。

據中油公告，18日起汽、柴油每公升原應各調漲2元及3.2元，為維持亞鄰最低價，吸收部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升調漲為31.3元，因碰到30元門檻啟動第一波平穩措施，超出1.3元由中油吸收25％調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。在雙重平穩機制啟動下，汽油吸收1.2元，柴油吸收2.3元，汽、柴油實際價格每公升僅各調漲0.8元及0.9元。

(時報資訊)