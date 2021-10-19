受到中國大陸限電等因素影響，太陽能上游包括矽晶圓、玻璃和EVA膜等材料仍有高達兩位數的漲幅，10月份太陽能模組材料成本高漲，預期11月漲勢持續。太陽能業者預期未來成本易漲難跌，呼籲躉購費率應反映成本，否則將抑制台灣電廠的投資建置意願，太陽能裝置目標恐將再跳票。

EnergyTrend指出，太陽能供應鏈上下游漲勢延續，特別是矽料供應不穩定成為一大變數。受上游矽料報價攀高影響，近期矽晶圓的價格續漲，由於十一假期後市場漲勢明顯，終端市場釋放出停工的信號，導致電池模組端的落地訂單逐漸減少，當前矽晶圓的整體成交量也是呈現下滑趨勢，部分企業產線已相應下修開工率。整體來看，矽晶圓近一個月以來價格漲幅約7～10％，玻璃價格也上漲了10％，EVA則是因為原料短缺和大陸限電影響，價格漲幅更高達40％。

茂迪表示，目前看來矽晶圓和封裝材料在未來一個月都看不到降價的可能，雖然需求在11月底併網潮之後會有所緩和，價格有機會趨穩，不過中國政府宣示2022年要加快風電和太陽光電的建設，預期明年材料價格短缺的情況會延續。

元晶指出，矽晶圓自年中以來又漲了逾兩成，EVA自7月以來價格倍增，玻璃價格也是節節高漲。除了模組原材料漲價，其他像是支架也因為鋼價攀高而大漲，今年人力又吃緊，太陽能的安裝成本大幅攀高。就IRR回報率的角度來看，躉售費率如果沒有調整10％，資方的投資興趣及信心其實就不大。而且這些還沒有估計到全球通膨問題，因原物料都在上漲，通膨壓力隨之而來，如果美國2022年升息引發全球效應，新台幣跟著升息，屆時恐怕引發太陽能業者投資縮手。

根據台電統計，今年初台灣太陽光電裝置容量約5.7GW，到了10月裝置量來到6.9GW，換言之，今年1～10月新增裝置量僅約1.2GW。原定今年太陽光電累計裝置量要達到8.75GW，恐怕又將跳票，這也是連續三年太陽光電裝置量無法達標。

(時報資訊)

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