全球都在討論減碳，許多國家成立碳權交易所，環保署長張子敬18日在立法院財委會表示，初期規劃碳權交易「不是金融商品」，由環保署主管，朝交碳費換額度方向規劃；金管會主委黃天牧強調，環保署不打算將碳權發展成金融商品，沒有現貨，就不會有碳權期貨。
黃天牧表示，碳權若要走商品交易，政府要先設溫室氣體總量管制目標，再分配排放權給排碳的業者，且還要有碳排資料庫，有盤查、查證、登錄制度等相關配套，且金融商品交易，要確定是不是有價證券，而環保署作過研究，台灣碳排放源過度集中，可能流動性不足。
但黃天牧也強調未來沒有絕對作或不作碳交易所，仍會持續觀察國際間以金融商品方式交易的碳權如何運作，且會與環保署保持溝通。
依「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC），各國及所有企業都要努力減少碳排放量，有些國家成立碳權交易所，有些企業超額減排，即將其剩餘碳配額或溫室氣體減排量，出售給減排成本高的企業，即碳權或額度成為金融商品，有價格可交易，財委會18日亦在討論台灣是否要成立碳權交易所。
張子敬表示，台灣並不是UNFCCC成員，因此成立碳權交易所對台灣並沒有幫助，目前環保署亦不是規劃為金融商品，主要是台灣碳權量並不是很大，若規劃成金融商品，會造成不需要的人可能囤很多碳權或額度，不釋出，但需要的企業買不到，反而違成企業成本升高。
經濟部次長曾文生支持環保署的論點，認為目前規劃用碳費是讓有排放者都付費，但若碳權交易，可能造成價格被炒高。
環保署於報告中指出，因台灣排放源集中，各界對總量管制及市場流通等尚有疑慮，因此環保署擬修正溫管法，新增徵收碳費規定，分階段實施，碳費徵收所得專款專用於減碳工作，並優先用於輔導、補助及獎勵事業投資溫室氣體減量技術、發展低碳技術及低碳產業。
同時配合抵換額度交易，健全台灣碳定價制度。由於台灣排放源集中，為達有效減碳及使產業能以合理價格取得抵換額度，未來碳權交易將不以金融商品形式推動。
(時報資訊)
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