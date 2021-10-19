我國碳費機制最快2023年出爐，碳稅則暫不推行。財長蘇建榮18日出席財政委員會備詢時表示，考量到碳稅、碳費有重複課徵情況，我國將依照環保署規劃，先以課徵碳費為主。
歐盟最快2026年正式實施碳邊境調整機制（CBAM），根據經濟部估計，歐盟CBAM中的碳關稅將影響我國212項輸歐產品約新台幣245億元，其中鋼鐵製品更是首當其衝。
為因應歐盟CBAM機制，我國立院財政委員會18日邀請金管會、財政部、經濟部、國發會及行政院環保署各首長就「綠色金融行動方案與碳權交易所」進行專題報告。
藍委曾銘宗質詢指出，若歐盟將來對台灣產製產品課碳關稅、而台灣對進口歐盟產品卻免課碳費或碳稅，實屬不合理現象，更嚴重衝擊我國經貿環境。對此，蘇建榮回應表示，財政部已和環保署取得共識，初步先以碳費為主，暫時不課碳稅，以免碳稅、碳費有重複課徵情況，官員說，未來碳費課徵不僅只針對國內產製商品，也會包括含國外進口的商品。
環保署長張子敬也表示，未來將修正溫管法增訂收碳費等相應機制，供未來外貿談判時運用。他指出，《溫室氣體減量及管理法》修正草案最快2021年10月底出爐，盼2022年上半年會期送入立法院審查，至於每公噸收取碳費的金額將在子法中訂定，預計最快2023年制訂，首波擬鎖定年排2.5萬噸大戶率先徵收碳費。
張子敬並認為，我國透過修法將碳費機制納入溫管法，除針對國內碳排大戶外，同時也可做為經貿談判項目，當歐盟以CBAM方式向台灣產品課徵碳稅時，我國也有適當法源可針對歐盟產品課徵碳費。
日前經濟部認為每噸若逾300元台幣太高，對產業衝擊太大，外界認為，我國應會和新加坡相當，每噸超過100元台幣，至於是否上看200元仍得和各界協商。
此外，針對國際碳權交易機制，張子敬表示，因我國並不屬於「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）簽約國，所以國際碳權機制對台灣減碳並無幫助，除非能有所突破（加入簽約國），但這個有待努力。他指出，國內現行已有環保署「溫室氣體排放額度抵換專案」，未來暫不考慮成立碳權交易平台，而是由環保署統一管理溫室氣體排放抵換額度。
(時報資訊)
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