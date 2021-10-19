隨著疫苗施打的普及，以及變種病毒高傳染、低重症的趨勢，包括台灣在內的各國政府的COVID病毒戰爭的主戰場也在逐漸位移，初期以全面封鎖、避免醫療資源崩潰為重心，如今的主流政策轉為與病毒共存、有秩序解封、恢復經濟活動。問題是，封鎖可在短短幾天之內就達成，解封卻如緩降坡般需要數周甚至數月的時間，而且因為解封必然引發確診與死亡回升，各國的解封政策往往呈現進三步退兩步，猶豫不決的樣貌。

解封政策的終極目標，是開放國境、迎接國際商務與觀光往來。台灣在2019年出境人次達2,875萬，入境2,883萬人次，平均每天有15.8萬人次，龐大的觀光旅遊商機，在嚴厲的COVID封鎖政策下全數崩盤，商務往來長期面臨14天隔離，阻礙各個產業的長期投資商機，更造成難以估算的無形損失，這些在GDP的計算公式中無法顯現的損失，卻是數百萬人日日必須面對的傷害。

所幸，台灣的開放政策有先行指標可借鏡，新加坡、泰國等高度依賴國際商旅與觀光的東南亞國家，對於開放國境的迫切性更高，而與台灣狀況相近的澳洲與紐西蘭，開放解封的政策也走在台灣之前，他們解封政策所遇到的挑戰，都可以作為先行指標。泰國普吉島從7月開始，新加坡政府在10月上旬陸續推出「觀光沙盒」的實驗方案，就是值得台灣仔細觀察，掌握開放與防疫要素的學習對象。

觀光產業是當地生存命脈的普吉島，在10月初再度放寬檢疫禁令，給予已經完成疫苗施打的泰國與所有外國觀光客，免除檢疫的待遇，十八歲以下未施打疫苗的兒童則可以跟隨完成施打的父母入境。在普吉島必須住在政府指定、符合防疫規範的旅館（SHA+ Hotel），同時手機必須下載官方的防疫APP（ThailandPlus），以往普吉島是免簽證入境，現在必須預先取得泰國大使館的入境許可，也要先繳入境時PCR的費用。至於入境的觀光客，停留7天以上可以轉往泰國其他地區旅遊，不足7天的則必須直接飛往外國機場。

泰國總理帕拉育也在上周宣布，將從11月1日起對來自「低風險」國家的旅客，免除隔離檢疫。帕拉育已經指名的低風險國家包括英國、德國、新加坡、美國、以及中國。

其他東南亞國家也在最近採取更為積極的解封政策，新加坡從10月19日開始，對於來自美國、英國、法國等10個國家的入境旅客，免除隔離檢疫，另外對南韓的旅客則列入11月15日的第二批低風險名單；印尼則從10月14日起，開放峇里島、巴淡島、民丹島，有19個國家列入低風險名單，旅客得以免除檢疫隔離；另外馬來西亞也將宣布蘭卡威等機場的開放措施。

在觀光沙盒實驗的過程中，各國的公衛官員基於降低確診的職責，自然與經濟、觀光、內政部門有程度不同的爭辯，可以想見公衛官員普遍扮演煞車的角色，堅持解封必須謹慎、設定門檻，但是觀光、經濟、與內政部門則在民眾求生存的高度壓力下，試圖加快解封的速度。

例如泰國，即使總理帕拉育已經對外宣布對低風險國家給予免隔離的政策，公衛官員仍然試圖增加各種限制條件，減少低風險國家名單與入境人數。新加坡雖然宣布10個低風險國家入境免隔離，但是仍然設定「每日上限3,000人」的總量管制，新加坡樟宜機場在2019年平均每日入境超過20萬人次，目前每日3,000人的總量管制，顯示開放政策仍然處於「沙盒」的實驗階段。

雖然台灣民眾在施打疫苗後，最期待能夠恢復旅遊的目的地是東北亞的日本與韓國，不過，東南亞各國的開放政策可能更具有參考性，開放政策的主軸已經有明確的樣貌：首先由駐外大使館重啟簽證（或者稱為防疫確認函），確保入境者符合政府不斷更新的防疫資格規定；第二，以「低風險國家」名單作為逐步開放的標的；第三，公衛官員設定具體的防疫要件，並由相關單位對旅館、導遊、司機等提供服務的接觸人員落實；第四，以手機APP確保入境旅客遵循防疫規定，能在第一時間取得聯繫；最後，以入境人數總量管制，來掌握開放的進度與避免風險。

台灣目前距離「開放邊境」還有非常遙遠的距離，我們至今仍然沉浸在「本土零確診」的成就，對於所有入境者施予的隔離檢疫措施，與中國大陸、香港同列全球封鎖最為嚴格的國家，至於邊境解封自然需要航空公司增班，以台灣目前對於航空機師與空服員堪稱世界最嚴格的隔離要求來看，長榮與華航要逐漸增班的障礙重重。

台灣是高度開放的島國經濟，國際商務與觀光不只是台灣經濟正常運作的核心，更是人民生活基本樣態，我們不可能變成比泰國、馬來西亞、或是越南還封閉的國家，我們邊境開放的政策也不應該長期落後於韓國或日本之後。隨著疫苗施打率的上升，蘇貞昌內閣最應該超前部署、至少要及早啟動規劃的，就是以觀光解封為終極目標的「實驗沙盒」。

今年8月，整個月的入境人次僅有7,960人，相較於2019年全年入境2,883萬人次、平均每日出入境15.8萬人次，台灣目前還是處於徹底鎖國的狀態，如何從目前的鎖國到恢復常態，需要我們共同努力。

(時報資訊)

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