大陸國家統計局18日公布2021年第三季GDP（國內生產總值）成長率驟降至4.9％，較第二季大幅放緩3個百分點，為2020年第三季以來低點。GDP年增率意外「破5」，反映出大陸政府大力整頓房地產和科技業、零星疫情與限電等多重因素下，已衝擊經濟復甦步伐。
大陸作為全球復甦最快、2020年唯一GDP維持正成長的主要經濟體，2021年以來成長動能顯得後繼無力，在第一季創下歷史新高的18.3％成長率後，第二季成長率下滑至7.9％，第三季再縮窄至4.9％，遠低於市場預估的5.1％，顯示經濟動能加速弱化。
數據顯示，大陸2021年前三季GDP成長率為9.8％，仍高於3月「兩會」政府工作報告的6％左右成長目標，若第四季大陸經濟未出現較大波動，預料全年仍可順利達成年度目標。
從拉動經濟成長的「三駕馬車」看，除13日公布的出口前9月年增33％亮眼外，18日公布數據中，表現相對較佳者為消費。9月社會消費品零售總額年增4.4％，高於預期3.3％，但仍在低點。2021年前三季消費品零售總額年增16.4％。
投資方面，前9個月固定資產投資年增7.3％，低於預估7.9％；其中房地產開發投資年增率降至8.8％，為年內最低，顯示房地產持續高壓調控影響。此外，9月規模以上工業增加值年增3.1％，低於預估4.5％，創2020年3月來新低。
統計局發言人付凌暉指出，第三季GDP年增率大幅下滑主要是受到疫情、洪災和比較基期偏高的影響所致。至於近期「能耗雙控」的衝擊，他表示，大陸能源供應偏緊是階段性的，對經濟影響有限。
（相關新聞見A10）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：