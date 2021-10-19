大陸國家統計局18日公布2021年第三季GDP（國內生產總值）成長率驟降至4.9％，較第二季大幅放緩3個百分點，為2020年第三季以來低點。GDP年增率意外「破5」，反映出大陸政府大力整頓房地產和科技業、零星疫情與限電等多重因素下，已衝擊經濟復甦步伐。

大陸作為全球復甦最快、2020年唯一GDP維持正成長的主要經濟體，2021年以來成長動能顯得後繼無力，在第一季創下歷史新高的18.3％成長率後，第二季成長率下滑至7.9％，第三季再縮窄至4.9％，遠低於市場預估的5.1％，顯示經濟動能加速弱化。

數據顯示，大陸2021年前三季GDP成長率為9.8％，仍高於3月「兩會」政府工作報告的6％左右成長目標，若第四季大陸經濟未出現較大波動，預料全年仍可順利達成年度目標。

從拉動經濟成長的「三駕馬車」看，除13日公布的出口前9月年增33％亮眼外，18日公布數據中，表現相對較佳者為消費。9月社會消費品零售總額年增4.4％，高於預期3.3％，但仍在低點。2021年前三季消費品零售總額年增16.4％。

投資方面，前9個月固定資產投資年增7.3％，低於預估7.9％；其中房地產開發投資年增率降至8.8％，為年內最低，顯示房地產持續高壓調控影響。此外，9月規模以上工業增加值年增3.1％，低於預估4.5％，創2020年3月來新低。

統計局發言人付凌暉指出，第三季GDP年增率大幅下滑主要是受到疫情、洪災和比較基期偏高的影響所致。至於近期「能耗雙控」的衝擊，他表示，大陸能源供應偏緊是階段性的，對經濟影響有限。

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(時報資訊)