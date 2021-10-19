儘管全球經濟擴張速度放緩，但交易商仍熱烈押注油價可望持續瘋漲。據買進選擇權數據顯示，交易員看好美國原油價格最快於今年12月突破100美元，而倫敦油價將於明年12月飆破每桶200美元的歷史新高。
紐約西德州（WTI）原油11月期貨價18日盤中上漲1.64％，每桶報83.63美元，居七年高檔水位，今年迄今大漲70％。倫敦布蘭特12月期油上揚1.08％，每桶報85.78美元，盤中一度觸抵86.04美元，創2018年10月以來最高。
交易商押注WTI油價攀抵七年新高僅是剛開始，而今年以來油價這波漲勢尚未到告一段落的時候。
金融服務集團StoneX Group能源交易主管貝尼格諾（Mark Benigno）表示：「我已經很久沒有看到如此瘋狂押注，動能與趨勢皆指向更高價格。」
芝加哥商業交易所（CME）數據顯示，10月份平均每天約16.7萬口WTI期權成交，創2020年3月以來新高。而數據供應商QuikStrike資料顯示，油價100美元合約是WTI市場目前持有最多的買權。
QuikStrike數據亦顯示，過去一周，押注WTI油價升至95美元或180美元的買權最受歡迎。大西洋彼岸更激進，部分交易員押注布蘭特油價明年12月將創200美元新高。
儘管全球經濟成長放緩、油氣價格高漲恐衝擊消費者支出，但交易員仍大舉押注原油上漲，原因在於他們認定供應鏈受阻與區域供應中斷，可望持續推高原油價格。
貝尼格諾表示，過去一年以來，投機交易員積極押注油價上漲，而隨著大宗商品價格加速攀升，許多人開始結清頭寸，將賭注與更高油價掛鉤，看好油價將持續攀升。
交易員熱炒油價的現象，亦顯現在「預期波動率」上頭，亦即：交易員預期特定時間內資產價格波動的幅度。波動率與價格通常呈反向走勢，但近幾周波動率卻隨價格上漲而上升，顯示大量交易員湧入原油期權市場，導致價格波動變大。
(時報資訊)
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