西德州原油達84美元，攀七年高峰，更有人押注布蘭特明年12月將衝上200美元；油煤、基本金屬價格持續上揚，15檔原物料股逆勢上漲；SCFI運價走勢撲朔迷離，貨櫃三雄爆量走跌；陸擴徵消費稅，白酒股慘跌；比特幣再衝6.2萬美元，12檔挖礦概念股熱起來。以下為今(10/19)日財經懶人包：
▲原油瘋漲 年底奔100美元
儘管全球經濟擴張速度放緩，但交易商仍熱烈押注油價可望持續瘋漲。據買進選擇權數據顯示，交易員看好美國原油價格最快於今年12月突破100美元，而倫敦油價將於明年12月飆破每桶200美元的歷史新高。
紐約西德州（WTI）原油11月期貨價18日盤中上漲1.64％，每桶報83.63美元，居七年高檔水位，今年迄今大漲70％。倫敦布蘭特12月期油上揚1.08％，每桶報85.78美元，盤中一度觸抵86.04美元，創2018年10月以來最高。
交易商押注WTI油價攀抵七年新高僅是剛開始，而今年以來油價這波漲勢尚未到告一段落的時候。數據供應商QuikStrike資料顯示，過去一周，押注WTI油價升至95美元或180美元的買權最受歡迎。大西洋彼岸更激進，部分交易員押注布蘭特油價明年12月將創200美元新高。
此外，全球能源危機加劇之際，對沖基金也賺翻了。押注商品價格將狂漲的對沖基金今年前九個月收穫滿載，報酬率已經超出兩成。根據PivotalPath數據提供商的資料顯示，今年前九個月，全球宏觀商品對沖基金的平均漲幅高達23.2％，在該期間股票能源對沖基金的平均報酬率則為12.3％。
▲原物料大漲 概念股逆勢上攻
中國大陸執行能耗雙控政策，加上疫後市場需求回升，不僅油煤價格居高不下，銅、鋁、鋅、鎳等基本金屬也持續上揚，包括東聯等15檔原物料股逆勢上漲，後市看旺。
包括三晃、中華化、東聯、中纖、台橡、和桐、亞聚、聯成、光洋科、台聚、展宇、長興、中美實、華新、永光等15檔原物料股，18日漲幅逾2％，其中，尤以化工股漲勢最顯凌厲。
倫敦金屬交易所（LME）15日基本金屬報價全數收揚，其中，銅價上漲2.12％，並創下2016年以來的最大單周漲幅。銅的大漲，也帶動其他工業金屬上漲，因全球主要生產國中國大陸近期的限電危機，已迫使鋅和鋁冶煉廠削減產量，鋁價及鋅價分別上漲1.75％、7.54％，也使兩種金屬的價格，推升至近十年最高水平。
▲SCFI運價走勢撲朔迷離 貨櫃三雄 爆量走跌
遠洋航線運價走跌，拖累貨櫃三雄近來股價頻破底，18日一度重挫7～9％，長榮甚至跌破90元關卡、來到85.5元，但午盤過後跌幅收斂，外資逢低承接，大買長榮2.9萬張、萬海4,190張，多空交戰幾回合戲劇性收尾，貨櫃三雄以小跌1～3％作收，長榮、陽明包辦台股成交量第一、三名，連同萬海，包辦台股成交值前三名。
貨櫃三雄18日成交量爆出逾54萬張大量，成交值也逾536億元。其中，長榮終場收在92.4元，跌幅1.6％；陽明收在89元，跌幅3.58％；萬海守住160元關卡，跌幅0.62％。
全球貨櫃航運9月底來SCFI基本運價指數走勢撲朔迷離，牽動台股百億資金走向，繼9月30日SCFI指數終止20周漲勢引發騷動後，10月8日雖力圖振作，但在15日再度走弱，且罕見歐美三大黃金航線運價全面下挫，美東線更是連三跌。
對此，多空陣營各有解讀，從消息面看，高運價是否頂到天花板來到拐點，引發水手跳水潮；但就基本面，今年貨櫃三雄全年獲利海賺無懸念。18日貨櫃三雄的當沖占比分別為長榮64.06％；陽明62.84％；萬海80.7％，顯然想逢高調節、下修加碼，反覆操作穩坐釣魚台的仍大有人在。
▲陸擴徵消費稅 白酒股倒一片
受到大陸研究擴大消費稅徵收範圍消息影響，A股消費類股主力：白酒股18日齊跌。其中，山西汾酒、酒鬼酒、迎駕貢酒等多檔個股跌停，A股市值龍頭貴州茅台收跌逾6％。僅一個交易日，A股白酒類股市值合計蒸發人民幣（下同）3,429.44億元。
貴州茅台18日股價收跌6.1％至1,800元，單日市值蒸發近1,500億元，最新總市值為2.26兆元。半年來，貴州茅台股價累計下跌13.79％。Wind數據顯示，A股白酒指數18日大跌近8％，個股全面收跌。
官媒求是雜誌15日刊登大陸國家主席習近平8月17日在中央財經委會議有關「紮實推動共同富裕」的談話，內容提出要擴大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍。時代財經報導，在上述文章發表後，市場分析，白酒作為大陸重要的消費品之一，其消費稅有可能會被調整，而徵收環節將從生產端後移至零售端。
▲比特幣價格飆 挖礦股同歡
加密貨幣將再寫「新里程碑」！美國首檔比特幣期貨ETF「ProShares比特幣ETF」最快將於本周掛牌，帶動沉寂數月的比特幣15日突破6萬美元大關後，18日最高再衝6.27萬美元，歷史天價近在咫尺。
激勵概念股映泰（2399）、青雲（5386)、華擎（351 5）、麗臺（2465）18日齊亮燈漲停，撼訊（6150）亦強漲逾9％，全球再度掀起「挖礦狂潮」。
法人指出，晶圓、ASIC晶片、顯卡、散熱等四大區塊均受惠，惟建議投資人著眼具「基本面保護」的9月、第三季營收亮眼股，其餘題材股則「淺嚐即可」。第一金投顧董事長陳奕光分析，有鑑於全球最大加密貨幣礦機商比特大陸，在台積電也有不少投片量，故受惠族群橫跨晶圓、ASIC晶片、顯卡、散熱等四大區塊，當中又以顯卡族群漲勢最猛。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：