西德州原油達84美元，攀七年高峰，更有人押注布蘭特明年12月將衝上200美元；油煤、基本金屬價格持續上揚，15檔原物料股逆勢上漲；SCFI運價走勢撲朔迷離，貨櫃三雄爆量走跌；陸擴徵消費稅，白酒股慘跌；比特幣再衝6.2萬美元，12檔挖礦概念股熱起來。以下為今(10/19)日財經懶人包：

▲原油瘋漲 年底奔100美元

儘管全球經濟擴張速度放緩，但交易商仍熱烈押注油價可望持續瘋漲。據買進選擇權數據顯示，交易員看好美國原油價格最快於今年12月突破100美元，而倫敦油價將於明年12月飆破每桶200美元的歷史新高。

紐約西德州（WTI）原油11月期貨價18日盤中上漲1.64％，每桶報83.63美元，居七年高檔水位，今年迄今大漲70％。倫敦布蘭特12月期油上揚1.08％，每桶報85.78美元，盤中一度觸抵86.04美元，創2018年10月以來最高。

交易商押注WTI油價攀抵七年新高僅是剛開始，而今年以來油價這波漲勢尚未到告一段落的時候。數據供應商QuikStrike資料顯示，過去一周，押注WTI油價升至95美元或180美元的買權最受歡迎。大西洋彼岸更激進，部分交易員押注布蘭特油價明年12月將創200美元新高。

此外，全球能源危機加劇之際，對沖基金也賺翻了。押注商品價格將狂漲的對沖基金今年前九個月收穫滿載，報酬率已經超出兩成。根據PivotalPath數據提供商的資料顯示，今年前九個月，全球宏觀商品對沖基金的平均漲幅高達23.2％，在該期間股票能源對沖基金的平均報酬率則為12.3％。

▲原物料大漲 概念股逆勢上攻

中國大陸執行能耗雙控政策，加上疫後市場需求回升，不僅油煤價格居高不下，銅、鋁、鋅、鎳等基本金屬也持續上揚，包括東聯等15檔原物料股逆勢上漲，後市看旺。

包括三晃、中華化、東聯、中纖、台橡、和桐、亞聚、聯成、光洋科、台聚、展宇、長興、中美實、華新、永光等15檔原物料股，18日漲幅逾2％，其中，尤以化工股漲勢最顯凌厲。

倫敦金屬交易所（LME）15日基本金屬報價全數收揚，其中，銅價上漲2.12％，並創下2016年以來的最大單周漲幅。銅的大漲，也帶動其他工業金屬上漲，因全球主要生產國中國大陸近期的限電危機，已迫使鋅和鋁冶煉廠削減產量，鋁價及鋅價分別上漲1.75％、7.54％，也使兩種金屬的價格，推升至近十年最高水平。

▲SCFI運價走勢撲朔迷離 貨櫃三雄 爆量走跌

遠洋航線運價走跌，拖累貨櫃三雄近來股價頻破底，18日一度重挫7～9％，長榮甚至跌破90元關卡、來到85.5元，但午盤過後跌幅收斂，外資逢低承接，大買長榮2.9萬張、萬海4,190張，多空交戰幾回合戲劇性收尾，貨櫃三雄以小跌1～3％作收，長榮、陽明包辦台股成交量第一、三名，連同萬海，包辦台股成交值前三名。

貨櫃三雄18日成交量爆出逾54萬張大量，成交值也逾536億元。其中，長榮終場收在92.4元，跌幅1.6％；陽明收在89元，跌幅3.58％；萬海守住160元關卡，跌幅0.62％。

全球貨櫃航運9月底來SCFI基本運價指數走勢撲朔迷離，牽動台股百億資金走向，繼9月30日SCFI指數終止20周漲勢引發騷動後，10月8日雖力圖振作，但在15日再度走弱，且罕見歐美三大黃金航線運價全面下挫，美東線更是連三跌。

對此，多空陣營各有解讀，從消息面看，高運價是否頂到天花板來到拐點，引發水手跳水潮；但就基本面，今年貨櫃三雄全年獲利海賺無懸念。18日貨櫃三雄的當沖占比分別為長榮64.06％；陽明62.84％；萬海80.7％，顯然想逢高調節、下修加碼，反覆操作穩坐釣魚台的仍大有人在。

▲陸擴徵消費稅 白酒股倒一片

受到大陸研究擴大消費稅徵收範圍消息影響，A股消費類股主力：白酒股18日齊跌。其中，山西汾酒、酒鬼酒、迎駕貢酒等多檔個股跌停，A股市值龍頭貴州茅台收跌逾6％。僅一個交易日，A股白酒類股市值合計蒸發人民幣（下同）3,429.44億元。

貴州茅台18日股價收跌6.1％至1,800元，單日市值蒸發近1,500億元，最新總市值為2.26兆元。半年來，貴州茅台股價累計下跌13.79％。Wind數據顯示，A股白酒指數18日大跌近8％，個股全面收跌。

官媒求是雜誌15日刊登大陸國家主席習近平8月17日在中央財經委會議有關「紮實推動共同富裕」的談話，內容提出要擴大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍。時代財經報導，在上述文章發表後，市場分析，白酒作為大陸重要的消費品之一，其消費稅有可能會被調整，而徵收環節將從生產端後移至零售端。

▲比特幣價格飆 挖礦股同歡

加密貨幣將再寫「新里程碑」！美國首檔比特幣期貨ETF「ProShares比特幣ETF」最快將於本周掛牌，帶動沉寂數月的比特幣15日突破6萬美元大關後，18日最高再衝6.27萬美元，歷史天價近在咫尺。

激勵概念股映泰（2399）、青雲（5386)、華擎（351 5）、麗臺（2465）18日齊亮燈漲停，撼訊（6150）亦強漲逾9％，全球再度掀起「挖礦狂潮」。

法人指出，晶圓、ASIC晶片、顯卡、散熱等四大區塊均受惠，惟建議投資人著眼具「基本面保護」的9月、第三季營收亮眼股，其餘題材股則「淺嚐即可」。第一金投顧董事長陳奕光分析，有鑑於全球最大加密貨幣礦機商比特大陸，在台積電也有不少投片量，故受惠族群橫跨晶圓、ASIC晶片、顯卡、散熱等四大區塊，當中又以顯卡族群漲勢最猛。

(時報資訊)