第24屆臺英經貿對話會議於18日以視訊方式舉行，由經濟部政務次長陳正祺與英國國際貿易部新任副部長Penny Mordaunt共同主持，探討進一步深化雙方經貿夥伴關係的作法。
雙方在本屆對話會議中，討論能源、農產品、醫藥、金融服務、商業及人才鏈結、教育及科技等合作。本次會議英方亦表達強烈意願，盼與我方就工業4.0、離岸風電、智慧城市、智慧製造及半導體等領域加強合作。
陳正祺致詞時表示，英國是臺灣在歐洲重要的經貿夥伴，臺英經貿關係歷年來不斷透過經貿對話會議平台，討論雙邊合作及關切議題，已獲得許多重要進展，雙方應把握契機，進一步提升經濟夥伴關係。
Mordaunt副部長表示，雙方就農業、離岸風電、製藥和金融服務等多項議題進行建設性討論。英國與臺灣貿易關係牢固，臺灣是英國在亞洲重要市場之一，英國在臺商機持續增加。英方樂見英國公司持續在離岸風電領域分享專業知識，支持臺灣能源轉型，本年度台英能源對話也促成雙方在離岸風電浮動式風機之合作。
依據財政部關務署統計，英國是我在歐洲第三大貿易夥伴，今年1至9月雙方貿易額達46.58億美元；在投資方面，至今年8月，我商在英投資金額約32.42億美元，英商對我投資金額約為107.24億美元，在歐洲國家中對我投資排名第2，僅次於荷蘭。
(時報資訊)
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