美國9月非農報告僅新增19.4萬人，創下今年1月以來最慘紀錄，但是失業率則顯著下滑至4.8%，優於預期，也就是就業市場的確持續在恢復，但願意回到工作崗位的人數比預期還少。對此，華爾街指出，隨著通膨壓力上行，增加薪資成本，但市場對於這些勞動力相當渴望，預計這些企業願意提高薪資來拉攏這群人。
摩根大通首席財務長Jeremy Barnum在第三季財報電話會議指出，由於銀行與市場部門在過去一段時間表現強勁，所以在薪酬條件願意給出更好，來留住人才，但此情況可能到2022年就恢復水準，並補充這樣的現象如同勞動力通膨。
富國銀行首席執行長Charlie Scharf、貝萊德首席執行長Laurence Fink也都注意到這樣的情況存在，Laurence Fink指出通膨趨勢不會只有短期，因為反應了結構性變化，從消費主義朝著創造就業、工資成長以及能源轉變等問題。
不只是華爾街，隨著美國勞動力短缺，甚至影響航運市場正常運作，加上美西長灘港就算貨櫃上岸，在美國卡車司機短缺下，恐怕影響接下來的消費旺季物流情況。不過，美國商務部15日公布數據顯示，9 月零售銷售月增 0.7%、優於預期的衰退0.2％，前值也從0.7％上修至 0.9%，年增率13.95％，表現意外優於市場預期，顯示美國消費者就算面對物價上漲，仍願意拿錢出來消費。
美國勞工統計局統計，幾十年來工會會員人數一直在穩定下降，根據8月蓋洛普民意調查顯示，68%美國人支持工會，創1965年以來最高，18至29歲的人則是攀升至78%。
國際戲劇舞台員工聯盟 （IATSE）所代表的好萊塢幕後工作人員，要求減少工時增加薪資與休息時間，上周已經與影視業者達成協議，但全美仍有許多勞工強應爭取提高薪資與待遇，讓美國緊繃的就業市場更緊張。此外，美國各行各業的勞工也為了自己的薪資待遇舉行抗議或罷工，這也是在企業於後疫情時代反而有更好獲利能力，許多勞工認為必須站出來爭取權益而示威。
康奈爾大學追蹤的勞工行動報告顯示，今年美國至少發起176次罷工，其中17次在10月，疫情爆發也彰顯勞資不平等，勞工拒絕在仍有高度感染風險的狀況下，返回工作崗位，也有專家指出，這次疫情除了讓許多勞工因此喪命，也讓人重新省思工作與生活的平衡，因此辦理退休或不再返回就業市場。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：