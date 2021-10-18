儘管全球經濟擴張速度放緩，但交易商仍熱烈押注油價可望持續瘋漲。據買進選擇權數據顯示，交易員看好美國原油價格最快將於今年12月突破100美元關卡，倫敦油價將於明年12月飆破每桶200美元的歷史新高。

美國芝加哥商業交易所（CME）數據顯示，10月份平均每天約16.7萬口WTI期權成交，創2020年3月以來新高。而數據供應商QuikStrike資料顯示，油價100美元合約是WTI市場目前持有最多的買權。

QuikStrike數據亦顯示，過去一周以來，押注WTI油價升至95美元或180美元的買權最受歡迎。大西洋彼岸更激進，部分交易員押注布蘭特油價明年12月將創下200美元新高。

儘管全球經濟成長放緩、油氣價格高漲恐衝擊消費者支出，但交易員仍大舉押注原油上漲，原因在於他們認定供應鏈受阻與區域供應中斷，可望持續推高原油價格。

(時報資訊)

#倫敦 #油價 #CME #油氣

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