全球第4大車廠Stellantis與韓國電池製造商LG Energy Solution周一宣布，將攜手興建一座電動車電池廠供應北美市場。雙方已就成立合資企業簽署諒解備忘錄，聯手生產鋰電池及模組，這家工廠預計2024年第1季開始投產，每年產能可達40吉瓦時（gigawatt hours），有助Stellantis實現2030年前在美國的電動車銷量達40％。
(時報資訊)
全球第4大車廠Stellantis與韓國電池製造商LG Energy Solution周一宣布，將攜手興建一座電動車電池廠供應北美市場。雙方已就成立合資企業簽署諒解備忘錄，聯手生產鋰電池及模組，這家工廠預計2024年第1季開始投產，每年產能可達40吉瓦時（gigawatt hours），有助Stellantis實現2030年前在美國的電動車銷量達40％。
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