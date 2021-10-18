買BNT疫苗涉內線，東洋（4105）18日召開臨時董事會，解除總經理施俊良、副總經理屈志源的職務，並啟動總經理人選徵詢作業，徵詢期間由董事長林全擔任總經理。
東洋表示，原任總經理施俊良、副總經理屈志源，因違反證交法事項，接受士林地檢署調查中，董事會今日做成決議，同意兩人提出辭職並解除職務，轉任專案顧問以完成任內尚未完成之部分專案業務。
有鑒於台灣東洋正值轉型國際化發展的前進時刻，總經理遺缺將依此發展目標，同步啟動徵詢，擬延攬業界正派經營、正直誠信理念相符的適合人士擔任。而在徵詢期間，總經理職務由董事長林全擔任。另重症醫療事業群主管一職改由資深總監賴其相擔任。
台灣東洋董事長林全今日特別出席內部訓練課程並對同仁表示，去年接洽BNT疫苗時，就對內提醒要嚴守法遵。對於部分同仁未能禁得起檢驗感到失望與痛心，希望犯錯的同仁要有承認錯誤以及修正道德思維的勇氣與決心。同時，也勉勵同仁要引以為鑑，記取教訓，避免再發生類似事件，並共同建立新的企業文化，為公司走向國際市場，成為受人尊敬的國際級公司而努力。
(時報資訊)
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