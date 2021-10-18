紐西蘭第3季消費者物價指數（CPI），創逾10年來最大增幅，主要是政府刺激措施及疫情造成的供應斷鏈，推升糧食及住房成本，增強外界對紐國央行（RBNZ）升息的預期，RBNZ甫於本月初升息1碼，為7年來首見。紐西蘭統計局18日公布，第3季CPI年增4.9％超出預期，季增2.2％創下2010年第4季以來新高。

(時報資訊)

#紐西蘭 #CPI

主要市場指數

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日經225
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南韓KOSPI
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香港恆生
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上證指數
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英國FTSE
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法國CAC
6673.10 -54.42(0.81%)
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