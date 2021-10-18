國泰世華銀行ATM今大當機，有民眾反映，沒領到錢還被扣款，網友也上網哀號，抱怨ATM領錢被吞了1萬5000元，總機被民眾打爆了；國泰世華銀行傍晚道歉了，「造成客戶不便之處，銀行深感抱歉」。
國泰世華銀行解釋，昨（17日）因進行ATM前置處理系統的維護升級，導致今中午發生部分ATM提款及轉帳交易未能完成的情形，系統於下午約1點半恢復正常運作。
國泰世華銀行將依標準作業程序清查交易結果，以確保客戶權益，並表達事件造成客戶不便之處，「深感抱歉」。
(時報資訊)
國泰世華銀行ATM今大當機，有民眾反映，沒領到錢還被扣款，網友也上網哀號，抱怨ATM領錢被吞了1萬5000元，總機被民眾打爆了；國泰世華銀行傍晚道歉了，「造成客戶不便之處，銀行深感抱歉」。
國泰世華銀行解釋，昨（17日）因進行ATM前置處理系統的維護升級，導致今中午發生部分ATM提款及轉帳交易未能完成的情形，系統於下午約1點半恢復正常運作。
國泰世華銀行將依標準作業程序清查交易結果，以確保客戶權益，並表達事件造成客戶不便之處，「深感抱歉」。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：