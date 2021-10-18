國發會委員會議今（18）日通過「高捷小港林園線」可行性研究，希望於明年底動工，於119年完工通車，通車後將可以解決近30萬人的通勤安全問題，並連結三大園區（臨海工業區、林園工業區及新材料產業循環園區），帶動地方發展。
高雄市副市長林欽榮18日出席國發會委員會議，說明本案規劃的情況，並於會後記者會上表示，國發會通過可行性研究報告後，接著高雄市府要展開綜合規劃、環評，希望能儘早於明年底動工，預計於119年完工通車。
依交通部運研所統計，從小港到林園這段沿海路，由於貨櫃、聯結車往來頻繁，是肇事率很高的路段，近十年（100～109）平均每年受傷4,000多人，死亡27人，每年所要付出的社會成本高達50億元。
林欽榮強調，「高捷小港林園線」未來通車後，可以讓高雄市民通勤更安全、更便捷，對高雄而言，這是很大的好消息。此外，這條規劃中的捷運，連結三大園區（臨海工業區、林園工業區及新材料產業循環園區），有利於國土計畫的布局，並帶動地方的發展，估計三大園區一年產值1.24兆元，就業者達6萬人。
為讓民眾喜歡搭捷運，林欽榮表示，未來將訂定「小港林園線公眾運輸補貼自治條例」，讓當地居民（小港15萬人、林園7萬人）及通勤上班者（6萬人）近30萬人，可以享有捷運的折扣優惠，以提升民眾搭乘捷運的意願。
(時報資訊)
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