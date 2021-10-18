《英國電訊報》17日報導，英國政府為推行「淨零排放」（Net Zero）策略，將在2024年大選前宣布資助新核電廠計劃。報導引述政府消息人士報導，英國能源公司EDF Energy為供電英格蘭東部薩福克郡（Suffolk）預定興建的核電廠Sizewell C，料是政府的頭號資助目標。

(時報資訊)

#淨零排放 #英國 #核電廠

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