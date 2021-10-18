社評 兩岸於9月間先後申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），經過1個月的沉澱，大陸領導人習近平主導的整體策略與行動方案逐漸浮上檯面，似已占先機。民進黨政府希望透過加入CPTPP提升台灣經貿利益，進而突破大陸的孤立打壓，這對台灣經濟發展至關重要，但未見具體進展，兩相比較令人憂心。

自蔡英文總統以降，台灣官員自恃市場開放、經濟自由化優於大陸，加上日本擔任CPTPP輪值主席、國際瀰漫反中氛圍等因素，以為爭取加入CPTPP「水到渠成」，但決策瞻前顧後，遲疑不決，又忽視、誤判習近平去年11月在「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會發出的訊號，等到中國大陸於9月15日正式宣布申請加入CPTPP後，台灣才於22日以「台澎金馬個別關稅領域」名義倉促遞件。

在喪失主動權後，民進黨政府官員的表現更是荒腔走板，企圖逞口舌之利扳回顏面；國發會主任委員龔明鑫說，大陸申請加入CPTPP，就像是考20分卻去申請書卷獎，是「來亂的」；經濟部長王美花不斷質疑，中國如何能加入CPTPP，把高度緊張嚴肅的國家重要議題變成一場鬧劇。

根據《日經新聞》報導，習近平去年在APEC宣示「積極考慮」加入CPTPP後，大陸就啟動入會相關程序。由於日本是會議輪值主席國，對中國加入持負面態度，態勢原本不利，但CPTPP第5次委員會議9月1日確認， 2022年將由新加坡接任輪值主席。大陸外長王毅立即於13日走訪新加坡，星國外長維文表態歡迎中國加入。16日中國大陸正式向CPTPP文件存放國紐西蘭遞交申請文件。

習近平更親自出馬，10月15日與新加坡總理李顯龍通電話。李顯龍表示，星方歡迎並支持中國申請加入CPTPP。由此可看出，北京早已擬定策略與時間表，所謂日本對中國提出申請感到意外，根本原因是中國刻意規避日本，希望申請案能直接由下一屆輪值主席新加坡主責處理。反觀台灣，不但浪費了日本擔任輪值主席的黃金機會，現在反而處處受制於大陸。

新加坡貿工部曾表示，歡迎任何樂意且有能力符合協定高標準的經濟體加入，新加坡未來應會公平處理兩岸申請案，但大陸顯然成功營造了有利條件，兩岸在CPTPP戰場的第一場遭遇戰，面對大陸的超前部署，台灣明顯落居下風。

日本、澳洲等民主國家歡迎台灣加入，是台灣的有利因素，但也造成台灣官員過度自信與自滿。衡量大陸反對台灣加入任何官方性質的協議和組織，及台灣參與區域經濟合作須以「一個中國」為原則，冀求所有CPTPP會員國不考慮中國是世界第一大貿易國、第二大經濟體的事實，優先考慮台灣加入不啻緣木求魚。

特別是，台灣主動以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請加入CPTPP，但還是陷入政治漩渦，如一中原則、「中華台北」簡稱、大陸是否先行加入等高度敏感議題，而CPTPP會員國必須先對兩岸政治爭議達成初步共識，才會成立入會工作小組，民進黨政府到目前為止迴避說明如何克服這些政治障礙。

CPTPP是「高品質、高標準」的多邊自由貿易協定，台灣官員認為大陸不可能符合標準，許多西方學者專家也持同樣觀點，但他們忽略北京願意以經濟讓步換取地緣政治利益，主導談判《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）及達成《中歐投資協定》就是明顯例證，而大陸在市場准入、環境及勞工條件等方面，確實有需要改進之處。《外交家》專文指出，在評估中國申請加入CPTPP時必須要考慮，中共已展現進行改革及改善標準的意願，雖然是個挑戰，但絕不能排除北京可能達標。

台灣參與國際組織有兩大外部因素：美國的支持、中共壓力的解套。美國拜登政府不但短期內無意回歸CPTPP，反而更熱衷諮商美中經貿關係「再掛鉤」，台灣加入CPTPP失去了最重要的助力；而兩岸對立、敵意在過去1個月持續升高，除了台海的軍事對峙外，CPTPP將是兩岸鬥爭的主戰場，在善意蕩然不存的情況下，北京也必然全力壓制台灣的努力。

台灣進入世界貿易組織即將屆滿20年，申請加入CPTPP是近年來最重要的外交出擊，可惜決策者貽誤先機，原本掌握的優勢快速流失，如找不出有效對策，只會利用反中、仇中情緒唱衰中國大陸，前景更無法樂觀。

(時報資訊)