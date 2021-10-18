中央銀行公布9月銀行人民幣存款餘額減少至人民幣2,375.05億元（以下單位均是人民幣），創10個月新低，月減3.32億元或0.14％，其中外匯指定銀行（DBU）減少，國際金融業務分行（OBU）增加，但增減幅度均不大。
央行官員指出，9月DBU存款餘額減少6.21億元或0.3％，包括個人戶及法人戶都減少，並且以法人戶減少較多，其中定存為增加但活存減少。法人戶減少主要是將存款轉出，用以支付貿易貨款的需求，個人戶也減少，但幅度不大。OBU存款增加2.89億元或0.97％，主要是銀行收回對外借款，且增加幅度同樣很有限。
央行官員表示，根據各銀行最新的10月18日人民幣專案優惠存款，1個月、3個月、6個月、9個月及1年期優存利率，各為3.05％、2.00％、2.3％、1.8％及2.40％，與9月中旬相比約是持平，僅6個月期小幅下滑0.05個百分點。中銀台北分行轉存款專案各天期利率，目前也約在2.01～2.45％低位。
9月人民幣匯款1,979.55億元，月增385.52億元或24.19％。央行官員說明，DBU匯款1,282.44億元，月增176.58億元或15.97％，OBU匯款697.11億元，月增更有208.94億元或42.80％，主要是三角貿易貨款匯出入款，及銀行調金調度增加所致。
台灣人民款存款餘額目前在主要離岸人民幣市場仍位居第二位，僅次於香港至8月底的8,427億元，高於新加坡（季公布）至6月底的1,610億元，及南韓至8月底的100億元。
(時報資訊)
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