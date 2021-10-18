韓國全國汽油平均價格在18日攀升至2014年12月以來最高，為每公升1,724.7韓元（約台幣44.42元），首爾市汽油零售價甚至突破1,800韓元。業界和消費者要求政府暫時調降燃油稅的呼聲高漲。
據南韓石油公社 (KNOC)油價資訊服務網，首爾市加油站的汽油零售均價較前一天上漲4.4韓元，達1,801韓元，部分加油站甚至高於2,500韓元。
2018年11月，受美伊衝突升高影響，韓國國內汽油售價曾漲到每公升1690.3韓元，因此政府從2018年11月至2019年8月期間曾暫時下調燃油稅。業界人士表示，近期國內油價遠高於2018年的水準，政府有必要調降燃油稅。
(時報資訊)
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