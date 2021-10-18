美國科技巨頭微軟旗下社交媒體領英（LinkedIn），為大陸唯一還能運作的海外社交平台，但在領英副總裁兼全球工程負責人Mohak Shroff上周貼文指出，面對大規模經營挑戰與北京當局更嚴格的合規要求，決定將撤出中國，領英中國總裁陸堅卻澄清此事，但中英版本聲明不同，也讓此事變成羅生門。外媒指出，最終連微軟都抵不住壓力，為了Bing、雲端事業，只能讓領英成為犧牲品。
據《華爾街日報》報導，「面對大幅提高的經營環境挑戰和更嚴格的中國合規要求」，領英將關閉在中國營運的職業社交網站，等於是宣告最後1家在大陸公開經營的美國主要社交媒體網站撤出，領英將以沒有社交媒體功能的招聘網站服務來取代其中國服務。
陸堅發表的聲明，強調領英中國決定對目前的戰略進行調整，於今年發布一系列全新產品及服務，將專注於提供「連接職業機會」的價值。美媒《商業內幕》報導，領英中國將採用新的應用程式InJobs，替換掉2014年在大陸上架的版本。InJobs功能將僅限求職功能，所有社交功能取消，並取代領英中國在大陸的所有服務。面對陸堅所提出的聲明，網友質疑，這等於證明領英這個社交軟體就是撤出大陸，留下來的也變成求職網站的功能。
大陸為領英最大的市場之一，擁有5400萬用戶，僅次於美國、印度，領英運作聚焦在商業人士的服務，也可以在個人網頁上架設履歷，成為大陸企業找尋海外人才的重要管道之一，大部份收入來自向招募人員、專業銷售人員收取會員訊息的存取權限。不過，大陸國家互聯網資訊辦公室今年5月公布105款違法違規收集使用個人資訊的應用程式，領英名列其一。
大陸市場雖然擁有14億人口的龐大紅利，這也成為科技巨頭極想打入的市場之一，但北京當局加強控管言論，讓Google、Facebook一直不得其門而入，亞馬遜當時也短暫進入大陸市場，但本土的電商巨頭阿里巴巴等壓縮獲利空間，最終亞馬遜選退出，唯獨蘋果早在消費性電子產品供應鏈成功與當地結合，甚至是大中華地區為蘋果極為重要的銷售來源之一；微軟則是1992年在大陸開設辦事處以來，一直努力在當地站穩腳步，如今在大陸擁有搜索引擎Bing、Microsoft 365、Teams、雲端服務Azure等業務。
前微軟大陸高層指出，儘管在大陸面對盜版軟體等挫折，但該公司一直試圖從長遠的戰略角度看問題。領英在微軟整體業績僅占6%，為了其他業務繼續在大陸服務，微軟只能選擇犧牲領英在大陸的發展。
北京當局在近年來對海外科技巨頭、本土互聯網巨頭都加強控管，包括針對阿里巴巴、騰訊、美團以及多家大陸在國際上具有強大競爭能力的公司進行打壓，甚至蘋果今年5月也傳出，在大陸的資料中心的用戶隱私，在北京當局逼迫下全數交出這些數據的主控權。
(時報資訊)
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