為配合全球2050年零碳排放(碳中和)，新纖已定出因應對策；新纖指出，從短期的投資再生能源、中期的設備電氣化取代熱能、到長期投入碳捕捉與封存技術，希望將目前每年45.6萬噸的碳排量，到2050年達到淨零碳排的目標。

目前新纖的生產基地，以中壢廠每年的碳排量超過27萬噸為最多。

新纖所採取的2021年至2030年碳減排的短期策略中，以燃煤改燃氣減少碳排，每年可減少17000噸的碳排。

另外，投資再生能源上，新纖指出，已規劃在短期的十年內，在北海岸等地投資10座的風力發電，以及太陽能發電。這部分每年可57000噸的碳排。

推動循環經濟，也是新纖短期碳減排的方法之一；新纖指出，投入r-PET製程、廢棄品回收再製，都是採取的策略。

在中期2031至2040年間的計畫中，新纖是透過設備電氣化取代熱能、發展氫能取代石燃料的方式，來降低碳排量。

而在2041年至2050年的長期對策，新纖表示，則是透過碳捕集（CCU）與封存（CCS）技術，將電廠、工廠排放出來的二氧化碳封存到地底中。

新纖指出，逐年減少碳排已是全球品牌服飾廠的要求，也是選定供應鏈廠商、下單的標準，新纖整個集團定出短中期的減排計畫，除了配合客戶的需求，也希望為整個地球達到2050年淨零碳排盡一分努力。

(時報資訊)

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