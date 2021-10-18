全民認購綠能電廠，算不算有價證券？立法院財委會18日通過臨時提案，要求金管會一個月內研議將投資人認購太陽能板納入監管，且評估讓這些綠電產業改發行證券化，如REITs或金融資產證券化等，在公開市場發行及投資，可活絡市場，也能確保投資人權益。
立委郭國文表示，近期永續、綠能等議題很夯，即有許多全民電廠的廣告，訴求民眾認購太陽能板可當成定存，年化報酬率6％，但實際上投資12年才能打平、20年才能達6％以上報酬率，且是先籌資後蓋電廠，投資人根本不知電廠位置及規模，加上很多電廠是委外經營，申購契約是多方合約，投資人根本沒有保障。
因此財委會通過臨時提案，要求金管會研議將此投資行為納管，或是讓電廠等改發行REITs（不動產投資信託），金管會才能高度監理。
據金管會表示，要符合證交法的有價證券，有二大認定，一是投資性，二是流通性，投資人要出資，投資一個共同事業或計畫，要對獲取利潤有期待，且利潤取決於發行人或第三人的努力。
這些認購太陽能板契約，可能有出資、有報酬率期待、投資在產電計畫上，但可能不具備流通性，即投資人要拿回本金時，是賣回給平台，但這些都必須逐案認定，且可能最終要交由司法判定，才能確定是否違反證交法等相關規定。
其次是這些太陽能板的收益，來自售電合約，金管會初步判斷恐怕不算是REITs可包裝的範圍，主要是不動產或設備未必值錢或可增值，若是有穩定的售電合約，可能可用金融資產證券化包裝，類似債券資產（CBO），但就要看售電收入是否穩定、持續及如何設計架構。
不過，金管會亦表示，多年來並沒有任何發行人來洽談要將電廠包裝成證券化，主要是電廠充滿很多不確定性，亦可能血本無歸，國外可能有金融資產證券化的案例，但目前國內尚無人提出申請。
金管會表示，會研議看看相關的契約內容，研議看看是否有強化監理或宣導的方式。
(時報資訊)
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