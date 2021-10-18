經濟部加工處18日表示，緯創資通日前通過審核，取得前鎮科技園區前瞻計畫範圍內，拆除老舊廠房所騰出的1.04公頃建廠用地，初期將投入逾百億元，自建廠房，5年內年產值可達550億元，未來預計可提供7,000個就業機會，除了打造前鎮科技園區生產基地，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，更深化車載與關鍵零組件產業群聚，助攻園區成為高階製造中心。

加工處指出，緯創資通響應政府擴大投資臺灣政策，積極擴大投資項目，日前除公告取得日本顯示器JDI台灣子公司高雄晶傑達100％股權，更取得前鎮科技園區1.04公頃建廠用地，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠。

加工處說，緯創資通未來將運用集團內外部資源，建構完整研發能力及提升研發的附加價值，結合集團在電子產品與機構件的研發設計、製造組裝、供應商資源、品質管理與服務等完整經驗，開創顯示模組附加價值（LCM+）產品，邁向技術與價值整合創新與發展。

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕表示，持續加速園區更新和深化產業聚落，是加工處當前重大施政目標之一，除了執行前瞻計畫24億元特別預算，更新前鎮科技園區（原高雄加工區）4.17公頃的老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，創造8萬平方公尺產業空間，更乘勝追擊，騰出前瞻計畫範圍內拆除老舊廠房的1.04公頃建廠用地，由緯創資通取得投資進駐資格，預期可深化園區車載與關鍵零組件產業群聚，帶動相關供應鏈1,000億元以上週邊效益，進而提升南部地區產業整體競爭力。

楊伯耕指出，前鎮科技產業園區已啟動第二階段更新計畫，目前規劃將拆掉5棟老舊廠房，由加工區作業基金投資約120億元，計畫期程為2022至2036年共15年，計畫自償率達100％。

他說，完成之後，總樓地板面積由原先4萬4,360平方公尺增加為24萬4,570平方公尺，新增產業空間，以優先滿足既有廠商擴廠需求外，預計還可以開放新廠商進駐投資，歡迎所有企業把握良機，驅動高雄產業轉型發展。

(時報資訊)