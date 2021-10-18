澳門金管局網站顯示，澳門金融管理局18日公布，已完成「跨境理財通」業務報備手續的澳門銀行清單，有關銀行19日起可正式開辦相關業務。

另一方面，香港經濟日報報導，香港金管局余偉文18日表示，金管局自9月相關細則出爐以來，至少接到20份銀行申請，正積極處理理財通申請。余偉文表示，與大陸監管機構的籌備已至「好尾聲階段、日內會有宣布」階段。

余偉文還指出，理財通南、北向通理論會上同時啟動，但考慮到疫情關係，北向通開戶上有困難，一直向大陸監管機構爭取容許北向通見證開戶，正推進以試點形式試行。中國人民銀行原則上，同意香港人以過往親身在大陸開設的I、II類帳戶可以指定為理財通專戶。目前，香港人在大陸開立的I、II類戶口總數超過100萬。

(時報資訊)