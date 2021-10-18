北海布蘭特原油期貨突破每桶85美元價位，來到近3年來新高，不過，這波國際油價漲勢恐怕還沒結束，選擇權市場已出現有交易者押注布蘭特原油到明(2022)年底每桶將升至200美元的歷史新高價位，主要是因為供應鏈中斷以及個別區域出現短缺，因而將繼續推升能源價格，金融服務集團StoneX集團能源交易主管Mark Benigno並以「已經很久沒看到這樣瘋狂的押注」來形容。
綜合外媒報導，不僅布蘭特原油價格來到近3年來新高，美國紐約西德州原油(WTI)期貨也升破每桶80美元，觸及近7年的新高，目前已有交易員押注紐約期油在今年12月每桶會升至100美元以上水準。
自2014年以來，紐約期油都未曾觸及每桶100美元的價位；而西德州原油在10月以來已上漲10%，今年以來累計漲幅更已高達70%。
在大西洋的另一頭，選擇權市場的押注似乎顯得更為激進。來自數據提供商QuikStrike的數據顯示，一些交易者正押注布蘭特原油價格到2022年12月，將創下每桶200美元的歷史新高價位。
Benigno就表示，他已經很久沒看到這樣瘋狂的押注，過去1年不少投機交易者押注在看升油價，隨着大宗商品漲勢加速，不少人押注油價繼續飆升，使動能與趨勢都指向更高的價格。
不過，摩根大通則有報告分析指出，預期今年底布蘭特原油每桶可能在84美元；因為庫存減少以及預期寒冬即將來臨，確實會推升能源價格上漲，但需求減弱可能會壓低價格，這可能會讓這些炒作者失望。
(時報資訊)
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