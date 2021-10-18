受惠本土疫情趨緩，台灣高鐵18日宣布，自11月8日起再度啟動增班計畫，恢復每周1,016班次旅運服務，並開放自由座搭乘。市場預期，在運能回歸正軌、年底傳統旅運旺季，以及五倍券刺激國旅市場下，第四季業績可望見到顯著回升。

台灣高鐵表示，依據政府最新防疫措施，自11月8日起再增班，每週提供1,016班次旅運服務，並同步回復自由座，以更充足的運能，提供旅客便捷的旅運服務。

旅客可自10月30日凌晨零時起，透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買新增班次對號座車票。

台灣高鐵指出，開放自由座服務後，持有定期票、回數票及悠遊聯名卡/一卡通聯名卡的旅客，即可使用票卡直接進站搭乘自由座，通勤尖峰車次自由座車廂數將視需要調整為4至8節，避免自由座車廂過度擁擠。

此外，台灣高鐵也將視旅運需求增開臨時加班車，必要時則實施自由座車廂人潮管控，或是開放對號座車廂玄關供自由座旅客站立等因應措施。

台灣高鐵強調，配合11月8日起回復自由座服務，已預購搭乘日11月8日至11月15日對號座車票的定期/回數票旅客，如欲辦理退票，請攜帶車票於票面列車出發前30分鐘前併同定期票/回數票卡至車站售票窗口辦理，主動出示定期票/回數票卡，高鐵公司將免收退票手續費。

另考量疫情穩定，台灣高鐵決定11月起恢復提供列車上「TLife」雜誌，並自19日起重新開放民眾參觀台灣高鐵探索館，即日起開放網路預約。為配合防疫規定，台灣高鐵探索館暫不開放導覽服務，並採1日4場次、每場次80人以下之方式管制入場人數，欲入館參觀之民眾請先於網路上預約，並請遵守配合體溫量測及全程佩戴口罩之防疫規定。

(時報資訊)

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