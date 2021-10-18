啟發投顧分析師楊基政表示，台股18日下跌75點，以16705點作收，成交值2693億元，本周月線與200日均線即將交叉，牽動中期趨勢發展外，權王台積電走勢也至關重要，股價18日回測590元均線糾結處，所幸股價守穩586元以上，島狀形態尚未遭到破壞。
至於本周納入投資組合的撼訊受惠美國首檔比特幣期貨ETF掛牌，比特幣強漲至6.2萬美元，加上半年報賺逾一股本，外資連5日買超，股價18日續強，帶動青雲，麗台等個股同步展開反彈。
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啟發投顧分析師楊基政表示，台股18日下跌75點，以16705點作收，成交值2693億元，本周月線與200日均線即將交叉，牽動中期趨勢發展外，權王台積電走勢也至關重要，股價18日回測590元均線糾結處，所幸股價守穩586元以上，島狀形態尚未遭到破壞。
至於本周納入投資組合的撼訊受惠美國首檔比特幣期貨ETF掛牌，比特幣強漲至6.2萬美元，加上半年報賺逾一股本，外資連5日買超，股價18日續強，帶動青雲，麗台等個股同步展開反彈。
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